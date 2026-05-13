Cumbre Trump-Xi Jinping: los mercados miran a China con el Brent cerca de US$108

Los mercados internacionales atravesaron una rueda de cautela este miércoles 13 de mayo, con las bolsas mayormente en alza, pero con el petróleo todavía en niveles incómodos para la economía global. El Brent se ubicó cerca de los US$108 por barril y el WTI rondó los US$102, en una jornada marcada por tres factores que se retroalimentan: la cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping, el estancamiento de las conversaciones con Irán y un dato de inflación en Estados Unidos que volvió a enfriar las expectativas de una baja rápida de tasas.

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De acuerdo con un cable de AFP, los inversores esperan que la reunión entre los presidentes de Estados Unidos y China deje alguna señal sobre el conflicto en Medio Oriente. Trump anticipó que buscará una “larga conversación” con Xi, con Irán como uno de los temas centrales. También reclamará una mayor apertura de China a las empresas estadounidenses, en un viaje que incluye a ejecutivos de peso como Jensen Huang, CEO de Nvidia, en plena carrera global por inteligencia artificial y semiconductores.

El precio del crudo sigue reflejando la tensión geopolítica. El Brent del Mar del Norte operaba en US$108, con una suba de 0,2%, mientras que el West Texas Intermediate cedía 0,1%, hasta US$102,09, según los datos relevados por AFP hacia las 11 GMT. La relativa estabilidad de la rueda no cambia el problema de fondo: el flujo por el Estrecho de Ormuz continúa severamente afectado y el mercado mantiene incorporada una prima de riesgo elevada.

La AIE advierte por una caída récord de reservas

La Agencia Internacional de Energía agregó un dato que encendió otra señal de alerta. Según su informe mensual, el mundo está agotando sus reservas de petróleo a un “ritmo récord” por el impacto de la guerra en Medio Oriente sobre el suministro del Golfo.

Las reservas globales bajaron 117 millones de barriles en abril, después de una caída de 129 millones de barriles en marzo, tras el inicio de la ofensiva israeloestadounidense contra Irán el 28 de febrero. Para la AIE, esa contracción acelerada de inventarios puede anticipar nuevas subas del crudo si las interrupciones se prolongan.

La oferta mundial de petróleo cayó 1,8 millones de barriles diarios en abril, hasta 95,1 millones de barriles diarios. Frente a febrero, la pérdida total de suministro llega a 12,8 millones de barriles diarios. El bloqueo tiene dos frentes: Irán mantiene prácticamente cerrado Ormuz, por donde circula una parte clave del petróleo y del gas natural licuado del Golfo, mientras que Estados Unidos aplica desde mediados de abril un bloqueo naval sobre puertos iraníes para impedir exportaciones de crudo.

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La AIE ya había anunciado la liberación de 400 millones de barriles de reservas estratégicas de sus 32 países miembros. De ese total, según AFP, ya se movilizaron unos 164 millones de barriles. La agencia anticipó que en los próximos meses llegarán más volúmenes al mercado, aunque la señal no alcanza para despejar la preocupación por la disponibilidad de crudo y combustibles.

La presión también empieza a verse en la demanda. La AIE espera ahora una reducción del consumo global de 2,4 millones de barriles diarios en el segundo trimestre, afectado por precios más altos, medidas de ahorro y menor actividad. Si el suministro por Ormuz se reanuda gradualmente en junio, la oferta global de petróleo caería en promedio 3,9 millones de barriles diarios en 2026, hasta 102,25 millones de barriles diarios.

La inflación de Estados Unidos complica a la Fed

El otro dato que movió a los mercados fue la inflación estadounidense. Según el análisis de Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, el IPC de abril en Estados Unidos subió 3,8% interanual, por encima de lo esperado. La energía explicó más del 40% del incremento, un dato que vuelve más difícil pensar en un recorte de tasas en el corto plazo.

La lectura de IOL es que la combinación de petróleo caro y negociaciones trabadas entre Washington y Teherán reavivó el temor a una etapa de “tasas altas por más tiempo”. La inflación energética empezó a trasladarse al resto de la economía y Wall Street reaccionó con ventas moderadas: el Nasdaq cayó 0,7% y el S&P 500 retrocedió 0,2%.

La confirmación de Kevin Warsh en la Reserva Federal también quedó atravesada por ese contexto. Según IOL, el Senado despejó el camino para su llegada a la presidencia de la Fed esta semana, en un momento de alta tensión monetaria. El dato de inflación le deja poco margen para una señal expansiva inmediata.

Bolsas con subas moderadas y dólar más firme

En Europa, las bolsas operaron sin una dirección única. El FTSE 100 de Londres subía 0,1%, hasta 10.274,20 puntos, y el DAX de Frankfurt avanzaba 0,7%, hasta 24.120,72 puntos. En cambio, el CAC 40 de París caía 0,4%, hasta 7.949,86 puntos.

“Los mercados del miércoles tienen un tono más tranquilo”, señaló Kathleen Brooks, directora de investigación de XTB, citada por AFP. La analista resumió el ánimo de la rueda con una frase sencilla: en este contexto, la falta de malas noticias nuevas alcanza para sostener cierta calma.

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En Asia, el Nikkei 225 de Tokio cerró con una suba de 0,8%, hasta 63.272,11 puntos. Hong Kong ganó 0,2% y Shanghái avanzó 0,7%. En Seúl, el Kospi subió 2,6%, luego de que la Casa Azul se distanciara de una propuesta de impuesto social sobre los beneficios de la inteligencia artificial.

El dólar se fortaleció frente a las principales monedas. El euro bajó a US$1,1715, desde US$1,1745 el martes, mientras que la libra retrocedió a US$1,3508. Frente al yen, el dólar subió a 157,81.

Argentina sintió el cambio de humor global

El ruido externo también llegó a los activos argentinos. Después del alivio que había generado la mejora de calificación de Fitch a B menos, la plaza local volvió a sentir la aversión al riesgo emergente.

Según IOL, el riesgo país subió hasta los 505 puntos básicos, en línea con el avance de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Los bonos soberanos en dólares cedieron hasta 0,9%, con el Global 2041 entre los más afectados.

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El Merval cayó 1,5% en pesos, arrastrado por el sector financiero. En Nueva York, los ADRs bancarios estuvieron entre los más golpeados, con bajas cercanas al 5%. YPF fue la excepción, con una suba de 0,9%, favorecida por el avance del petróleo.

El mercado espera señales desde China

La cumbre entre Trump y Xi llega en un momento en el que cada señal política puede mover precios. El mercado quiere saber si China tendrá algún papel en una salida diplomática para la crisis con Irán, si habrá avances en la relación comercial con Estados Unidos y si la agenda tecnológica tendrá algún gesto concreto para las empresas de chips e inteligencia artificial.

Mientras tanto, el crudo sigue arriba de los US$100 y la inflación estadounidense volvió a mostrar que la energía ya no es solo un problema sectorial. Si Ormuz no se normaliza y las reservas siguen cayendo, el petróleo puede seguir transmitiendo presión hacia combustibles, transporte, costos logísticos y tasas de interés. Para los mercados emergentes, incluida la Argentina, ese combo implica menos apetito por riesgo y más sensibilidad a cualquier dato que confirme que la Fed deberá esperar más antes de bajar tasas.

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