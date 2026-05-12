El Riesgo País sube a 511 puntos básicos en una rueda de toma de ganancias tras la mejora de calificación

El Riesgo País de Argentina cerró este martes 12 de mayo de 2026 en 511 puntos básicos, según los registros finales de Rava Bursátil. El índice experimentó un avance diario que interrumpió la tendencia bajista de las ruedas previas, traccionado por un ajuste en los precios de los bonos globales en dólares. A pesar de este incremento, el indicador se mantiene en niveles significativamente inferiores a los máximos de abril, sustentado por la reciente mejora en la calificación crediticia soberana por parte de agencias internacionales y el sostenido superávit fiscal.

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La jornada estuvo marcada por una toma de ganancias lógica tras el rally de los títulos públicos que había llevado al índice a perforar la barrera de las 500 unidades en la sesión del lunes.

El Riesgo País finalizó la jornada de este martes a las 18:30 horas en 511 puntos. Durante la sesión, el indicador inició con una apertura de 496 puntos, valor que representó el mínimo alcanzado en la rueda al replicar el cierre previo. Con el correr de las horas y una mayor presión vendedora sobre los títulos públicos bajo legislación extranjera, el índice escaló hasta alcanzar un máximo de 511 unidades, nivel en el que se estabilizó al cierre de las operaciones. Esta cifra implica un aumento de 15 puntos básicos frente a los 496 puntos registrados al cierre de la jornada del lunes 11 de mayo.

La evolución del Riesgo País en la última semana

La trayectoria del indicador durante los últimos siete días reflejó una transición desde los picos de volatilidad de finales de abril hacia una zona de mayor estabilidad en torno a los 500 puntos. El lunes 27 de abril, el indicador había saltado hasta los 582 puntos, iniciando un periodo de presión sobre los activos locales debido al fortalecimiento del dólar y el incremento en las tasas de interés de los Estados Unidos.

A mediados de la semana pasada, el índice inició un proceso de descompresión acelerado. Tras haber cerrado el lunes 4 de mayo en 558 puntos, el mercado reaccionó positivamente a la mejora en las perspectivas fiscales y el ingreso de divisas. El miércoles 6 de mayo, el riesgo país registró una caída significativa hasta los 514 puntos.

Finalmente, el cierre de hoy en 511 puntos refleja un ajuste técnico tras el hito alcanzado el lunes 11 de mayo, cuando el indicador cerró en 496 puntos, perforando la barrera de las 500 unidades por primera vez desde finales de enero. Esta mejora reciente estuvo catalizada por la decisión de Fitch Ratings de elevar la nota de la deuda argentina de CCC+ a B-. A pesar de la suba de hoy, el índice se mantiene significativamente por debajo de los 587 puntos alcanzados el martes 28 de abril, consolidando una descompresión de 76 puntos básicos en el transcurso de las últimas dos semanas gracias a la disciplina fiscal del Tesoro.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un indicador financiero que mide el diferencial de rendimiento (spread) que pagan los bonos de un país emergente en comparación con los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, considerados activos libres de riesgo. Este índice, elaborado por el banco de inversión JP Morgan bajo la denominación técnica de EMBI (Emerging Market Bond Index), se expresa en puntos básicos, donde cada 100 puntos equivalen a un 1% de sobretasa. Así, un nivel de 511 puntos indica que Argentina debe pagar un 5,11% anual adicional sobre la tasa estadounidense para obtener financiamiento internacional.

Como explica Rava Bursátil, el "Riesgo País mide la sobretasa que Argentina debe pagar sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos, reflejando la percepción de los mercados sobre la capacidad del país de honrar su deuda soberana". Es uno de los indicadores más consultados por analistas y operadores, ya que sirve de termómetro para la confianza de los inversores internacionales en la estabilidad macroeconómica y el cumplimiento de las obligaciones financieras del Estado nacional.

Técnicamente, para Argentina se utiliza el índice EMBI Global Diversified (EMBIGD), que pondera una canasta de instrumentos de deuda emitidos en moneda extranjera. Según describe el portal Infobae, el cálculo compara el rendimiento de los bonos locales con los del Tesoro norteamericano, y "cuanto más alto es el valor del riesgo país, mayor es el costo de financiamiento para el Gobierno y las empresas". Por lo tanto, el nivel de 511 puntos registrado este martes es un dato clave para proyectar el costo del crédito y la integración del país en los mercados globales.