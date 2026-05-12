Los mercados globales volvieron a operar bajo presión este martes, con subas en el petróleo, caídas en las principales bolsas y renovada tensión sobre los bonos soberanos. El movimiento se produjo en medio del estancamiento de las negociaciones para poner fin a la guerra en Oriente Medio y reabrir el Estrecho de Ormuz, una vía clave para el tránsito de petroleros y buques de carga.

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Según informó AFP, los inversores se preparaban para una nueva etapa de volatilidad después de que el principal negociador iraní advirtiera que Washington debía aceptar el último plan de paz de Teherán o enfrentar el fracaso de las conversaciones. La tensión aumentó luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, señalara que la tregua estaba al borde del colapso.

El impacto más directo volvió a verse en el precio del crudo. El Brent del Mar del Norte subía 3,3%, hasta US$ 107,62 por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) avanzaba también 3,3%, hasta US$ 101,31. El encarecimiento del petróleo reforzó el temor a una inflación más persistente y empujó al alza los rendimientos de los bonos de gobiernos.

“Los precios del petróleo están subiendo de nuevo y los mercados globales de bonos están valorando los riesgos de inflación”, señaló Kathleen Brooks, directora de investigación del grupo de trading XTB, citada por AFP. La analista agregó que los rendimientos del Reino Unido sufrían “un doble golpe”: el aumento de los precios de la energía y una crisis política interna. En ese marco, el bono británico a 30 años alcanzó el 5,814%, su nivel más alto desde 1998, mientras que la tasa a 10 años llegó al 5,135%, un pico no visto desde la crisis financiera global de 2008.

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La presión inflacionaria también quedó reflejada en Estados Unidos. El índice de precios al consumidor subió 3,8% interanual en abril, frente al 3,3% de marzo, según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos. Para Bret Kenwell, analista de inversiones en eToro, incluso al excluir alimentos y energía, el IPC subyacente siguió por encima de lo esperado, en 2,8%, lo que refuerza la idea de que la inflación “sigue siendo persistente bajo la superficie”.

El dato complicó las expectativas de una baja rápida de tasas por parte de la Reserva Federal. Patrick O’Hare, de Briefing.com, calificó la lectura inflacionaria como “una señal para no esperar una rebaja de tipos en un futuro próximo”, de acuerdo con AFP.

Wall Street reaccionó con bajas en la apertura. El Dow Jones cedía menos de 0,1%, hasta 49.659,60 puntos; el S&P 500 perdía 0,4%, hasta 7.385,98; y el Nasdaq Composite retrocedía 0,7%, hasta 26.082,31. La caída llegó después de que el S&P 500 y el Nasdaq alcanzaran el lunes máximos históricos de cierre. O’Hare interpretó el retroceso como una “operación por agotamiento” en acciones de semiconductores y grandes tecnológicas, que venían liderando las subas de los últimos meses.

En Europa, los principales índices también operaban en rojo. El FTSE 100 de Londres caía 0,4%, el CAC 40 de París bajaba 0,7% y el DAX de Frankfurt retrocedía 1,2%. En Asia, el desempeño fue mixto: el Nikkei 225 de Tokio cerró con una suba de 0,5%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong cayó 0,2% y el índice de Shanghái perdió 0,3%.

La tensión también se trasladó al mercado cambiario. El euro bajaba a US$ 1,1743, desde US$ 1,1775 del lunes; la libra retrocedía a US$ 1,3527; y el dólar avanzaba frente al yen, hasta 158,58 yenes.

Los operadores ahora miran hacia Pekín, donde Trump tiene previsto reunirse con el presidente chino, Xi Jinping, en la primera visita de un mandatario estadounidense desde 2017. Según AFP, la agenda incluirá Taiwán, aranceles, tierras raras y la guerra en Irán, en un contexto donde China es un comprador importante de crudo iraní.

Para los mercados, el punto central sigue siendo el mismo: mientras la guerra mantenga bajo presión al petróleo y el Estrecho de Ormuz continúe como foco de incertidumbre, el riesgo de inflación global seguirá condicionando a las bolsas, los bonos y las expectativas de tasas.

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