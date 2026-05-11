Vista Energy anunció que invertirá US$ 1.800 millones en 2026

Vista Energy anunció que su producción petrolera alcanzará los 160.000 barriles diarios de petróleo equivalente (boe/d), con el aporte de los 22.000 barriles, tras concretar la adquisición de la participación de Equinor en los bloques Bandurria Sur y Bajo del Toro, en el corazón de Vaca Muerta.

Este hito no solo representa un salto cuantitativo, sino que posiciona formalmente a la empresa como "la principal productora independiente de petroleo de la Argentina".

El presidente y CEO de Vista Energ, Miguel Galuccio, destacó : "La reciente incorporación de activos le ha dado a Vista una mayor escala: nos permite dar un salto significativo en producción, exportaciones y capacidad de desarrollo en Vaca Muerta. En apenas ocho años pasamos de ser un startup petrolero a convertirnos en el principal productor independiente de petróleo de la Argentina y en el mayor exportador de crudo del país".

El salto de Vista en Vaca Muerta: producirá un millón de barriles adicionales en 2026 tras un primer trimestre récord

"Esta nueva fase, además, profundiza nuestro posicionamiento como una plataforma de crecimiento de largo plazo, y acompaña el protagonismo que está teniendo la Argentina en el mapa energético global", agregó Galuccio.

Revisión de metas: más inversión y caja fuerte

La mayor escala operativa vino acompañada de una actualización ambiciosa de sus proyecciones financieras. Vista anunció que invertirá este año US$ 1.800 millones, lo que representa un incremento del 12,5% respecto a la hoja de ruta trazada en noviembre pasado.

Los números para 2026 también sufrieron una fuerte corrección al alza. La compañía proyecta ahora un EBITDA ajustado de US$ 3.000 millones para ese año, una cifra un 58% superior a los US$ 1.900 millones estimados originalmente.

Mirando hacia el final de la década, la operadora reafirmó su apuesta por la formación no convencional:

- Inversión proyectada (2026-2028): US$ 5.600 millones (un 17% más que la proyección anterior).

- Meta de producción: 208.000 barriles diarios para 2028, un aumento del 16% sobre el objetivo previo.

- Generación de caja: Se estima un free cash de US$ 2.800 millones entre 2026 y 2028, lo que implica una mejora del 87% frente a las proyecciones de 2025.

A la fecha, Vista ya lleva invertidos más de US$ 6.500 millones en el país. Con el nuevo flujo de fondos proyectado, la firma planea no solo financiar su expansión, sino robustecer su balance. La estrategia contempla utilizar parte del flujo de caja para reducir la deuda financiera.

LM / EM