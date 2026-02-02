Vista Energy acordó comprar campos petroleros en la cuenca de Vaca Muerta a Equinor ASA.

Vista Energy SAB, una de las principales perforadoras en el floreciente yacimiento de shale de Argentina, acordó comprar campos petroleros en la cuenca de Vaca Muerta a Equinor ASA.

La transacción, valorada en US$1.100 millones, implica que Equinor venderá sus participaciones en los activos onshore Bandurria Sur y Bajo del Toro, según un comunicado difundido el lunes. La compañía noruega recibirá un pago inicial de US$550 millones, además de acciones de Vista.

El crecimiento de la enorme región de Vaca Muerta en la Patagonia está siendo liderado cada vez más por compañías locales como YPF S.A. y Vista, que están mejor posicionadas para sortear los cambios en el panorama político interno. A pesar de las reformas proempresariales del presidente Javier Milei, varias empresas internacionales se han retirado a medida que caían los precios del petróleo, al encontrar mejores economías de escala en otros mercados.

No obstante, la producción en Vaca Muerta finalmente se está acelerando tras más de una década de desarrollo. Con casi 600.000 barriles diarios, ahora representa dos tercios de la producción de crudo de Argentina, impulsando al país a niveles no vistos desde antes de su grave crisis económica de hace dos décadas.

“Los bloques encajan perfectamente en el portafolio de Vista, al sumar barriles en producción y un inventario profundo de pozos altamente productivos y listos para perforar”, dijo el director ejecutivo de Vista, Miguel Galuccio, en otro comunicado.

Equinor invirtió por primera vez en la región de Vaca Muerta en 2017. Su decisión de deshacerse de activos “afina nuestro enfoque en Argentina”, donde la compañía conservará áreas offshore, dijo Chris Golden, vicepresidente sénior para Estados Unidos y Argentina en la unidad internacional de exploración y producción de Equinor.

Entre las petroleras internacionales que se han retirado de la zona en los últimos años, la francesa TotalEnergies SE acordó vender activos a la estatal YPF en agosto. Exxon Mobil Corp. y la malasia Petronas también vendieron operaciones en el país.

“Los bajos precios del petróleo están obligando a las grandes petroleras a repensar sus portafolios y alejarse de los no convencionales”, señaló Marcelo De Assis, consultor petrolero independiente con sede en Río de Janeiro. Vista “puede navegar mucho mejor el entorno empresarial argentino, y tiene sentido incorporar estos activos”.