Miguel Galuccio consolidó a Vista como líder exportador y ahora apuesta a la biotecnología

Miguel Galuccio, fundador y CEO de Vista Energy, repasó el desarrollo de Vaca Muerta y su proyección, el crecimiento de Vista hasta convertirse en el principal exportador de crudo del país fue en el Foro Argentino de Inversiones 2025 en Buenos Aires, donde fue uno de los principales oradores.

Con la salida a la Bolsa de México vía SPAC en 2017 —el segundo más grande de la historia—, Vista obtuvo más de 700 millones de dólares y adquirió operaciones que producían 24.000 barriles diarios.

Hoy la compañía alcanzó los 125.000 barriles diarios y proyecta 1.600 millones de EBITDA anuales. “Multiplicamos por cinco la producción y por nueve el flujo de caja. Hoy somos el principal exportador de crudo del país”, subrayó Galuccio.

Ese crecimiento no solo se reflejó en los números, sino también en decisiones estratégicas que consolidaron a la empresa. El ejecutivo recordó la estrategia de almacenar petróleo en un buque de 500.000 barriles durante la pandemia, lo que permitió sostener producción y abrir nuevos mercados.

“Fuimos los primeros en exportar crudo desde Vaca Muerta en 2019 y hoy somos los mayores exportadores de la Argentina. En 2025 vamos a exportar más de 1.500 millones de dólares”, remarcó.

“Sentíamos que habíamos nacido para ser lo contrario a una corporación petrolera tradicional. Nosotros éramos el garaje de Vaca Muerta. Tomábamos las decisiones en el campo, y ahí las seguimos tomando. Hoy, como desde que empezamos, hay a lo sumo cuatro personas de distancia entre el pozo y el board”, dijo Galuccio.

La experiencia en YPF

También, recorrió su paso por YPF describiendo los principales desafíos y logros alcanzados en el inicio del desarrollo del shale argentino: “Hoy Vaca Muerta es para ingenieros, en 2012 era para creyentes, y éramos pocos los que creíamos”, afirmó.

“Fue creer y convencer, y desde YPF fuimos a tocarle la puerta a la política, a la industria, a los inversores. Convencimos a todos y concretamos las alianzas con Chevron primero y luego con Petronas y Dow. La inyección de capital de estas empresas de escala mundial fue clave para poner ese recurso en valor, no solamente para nosotros, sino también para el mundo”, destacó Galuccio y agregó: “Es posible que Vaca Muerta sea una de las cosas más importantes que hayamos hecho como argentinos”.

El fundador de Vista remarcó que Vaca Muerta actualmente genera el 60% de los hidrocarburos del país y que, además, la Argentina “exporta unos 275.000 barriles diarios y pasó de un déficit energético de 7.000 millones de dólares en 2023 a un superávit de 7.200 millones en 2025, con proyección de generar divisas por 30.000 millones para 2030”.

El futuro de Gridx

Galuccio también destacó su apuesta a futuro con Gridx, la primera company builder de base científica de América Latina que cofundó junto a Matías Peire. El proyecto se encamina a crear e invertir en 100 startups en 2026, con una valuación de más de 700 millones de dólares.

“Nuestras startups tienen impacto directo en agro, alimentos, farma, materiales, bio-industria y energía. Algunas dominan técnicas de ingeniería genética para diagnosticar o curar, otras desarrollan biofertilizantes con organismos de la puna o la Antártida, cambian la forma en la que producimos medicamentos o materiales o desarrollan técnicas para minimizar el impacto ambiental de la minería y de nuestra propia industria energética”, describió Galuccio.

Al concluir, vinculó la experiencia de Vista con la necesidad de multiplicar casos de innovación en otros sectores: “En Argentina hay talento y oportunidad para muchos Vistas. Llevamos invertidos más de 6.000 millones de dólares. Imagínense lo que podemos hacer con uno o dos Vistas de la minería, tres del agro, uno de soluciones basadas en la naturaleza, diez de biotecnología. Lo que hemos hecho hasta ahora es apenas el comienzo”.