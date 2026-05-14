Crisis de pareja: Brigitte Macron negó haber abofeteado a Emmanuel Macron por mensajes con una actriz

Brigitte Macron negó las acusaciones de que abofeteó a su esposo, tras haber leído mensajes que el presidente Emmanuel Macron habría intercambiado con la actriz Golshifteh Farahani.

La noticia generó repercusión el año pasado, cuando ocurrió el episodio. Emmanuel Macron y la primera dama se estaban preparando para bajar de un avión durante una visita de Estado a Vietnam. En ese momento, se la vio empujarlo frente a todas las cámaras que los esperaban.

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En aquel entonces, el mandatario aseguró que se trataba de una broma entre ambos. Sin embargo, un libro publicado esta semana expuso la versión de que la reacción de Brigitte Macron habría sido producto del enojo, tras descubrir los supuestos mensajes entre su marido y Farahani.

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Fuentes cercanas a la primera dama negaron esa versión en el diario francés Le Parisien. “Brigitte Macron desmintió categóricamente esta versión ante el autor el 5 de marzo y aclaró que nunca revisa el teléfono celular de su marido”, señalaron.

Desde el Palacio del Elíseo, que en su momento minimizó el hecho y también lo definió como una broma, aún no se emitió una respuesta oficial sobre esta nueva información.

Emmanuel Macron y Brigitte

El autor del libro, Florian Tardif, aseguró que personas cercanas a la pareja le dijeron que Emmanuel Macron sostuvo, durante meses, una relación “platónica” con la actriz.

El escritor volvió a alimentar las versiones sobre una supuesta crisis matrimonial entre Emmanuel y Brigitte Macron con la publicación de su libro Un Couple (Presque) Parfait (“Una pareja (casi) perfecta”). Allí sostiene que algunos de los intercambios entre el mandatario francés y una actriz de 42 años “fueron bastante lejos”.

Golshifteh Farahani

Según reveló el autor, uno de los mensajes enviados por Macron habría incluido la frase: “Me pareces muy guapa”.

Además, una fuente cercana a la pareja presidencial aseguró que Brigitte Macron encontró “un mensaje que nunca debió haber visto”, situación que habría derivado en una discusión “más larga y acalorada de lo habitual”.

De acuerdo con Tardif, esos intercambios provocaron fuertes tensiones en la relación y terminaron por desencadenar la escena que fue captada públicamente durante la llegada oficial de la pareja presidencial a Vietnam. Además, apuntó que la discusión venía desde antes, dentro del avión, y que derivó en la supuesta cachetada.

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Hasta el momento, Golshifteh Farahani no realizó declaraciones públicas sobre las afirmaciones incluidas en el libro de Florian Tardif. De todos modos, la actriz ya había rechazado anteriormente los rumores que la vinculaban sentimentalmente con Emmanuel Macron.

Golshifteh Farahani

En una entrevista concedida el año pasado a la revista Gala, Farahani relativizó las especulaciones en torno a su vínculo con el mandatario francés.

“Todo aparece y desaparece por etapas. Lo observo y me pregunto qué puedo hacer. Ni siquiera me molesta”, sostuvo.

Además, planteó: “La verdadera pregunta es por qué a la gente le interesan este tipo de historias. Creo que algunas personas sienten una falta de amor y necesitan inventar romances para llenar ese vacío”.

RG/fl