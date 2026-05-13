La foto de la mano de Brigitte Macron sobre la mejilla de su marido, Emmanuel, el presidente de Francia, dio la vuelta al mundo. No era una caricia. Desde lejos, un fotógrafo alcanzó a captar el gesto de enojo, el momento tenso que vivió la pareja presidencial en el avión recién aterrizado en Hanoi, Vietnam: la primera dama de Francia acababa de pegarle una cachetada a su esposo.

La foto recorrió el mundo el 25 de mayo de 2025. Recién ahora, casi un año más tarde, alguien dice saber los motivos de esa reacción violenta. Según publica el periodista de la revista Paris Match, Florian Tardif, en el libro Un couple presque parfait -Una pareja (casi) perfecta-, el golpe fue parte de una pelea causada por un mensaje de texto inoportuno. Lo recibió Emmanuel Macron, y provenía de una actriz franco-iraní que según Tardif es el "amor platónico" del mandatario: Golshifteh Farahani, de 42 años.

La actriz y cantante franco-iraní Golshifteh Farahani, de 42 años, es señalada como el "amor platónico" del presidente de Francia, Emmanuel Macron.

En el programa de TV RTL Matin, de la cadena RTL, el periodista aseguró que el presidente mantuvo una "relación platónica" de varios meses con esta actriz, con mensajes que llegaban "bastante lejos". “Lo que hirió a Brigitte no es tanto el contenido del mensaje como lo que dejaba entrever: una posibilidad. Una puerta entreabierta a un mundo que ella creía controlar. Nada tangible, ni realmente condenable, pero la sola idea de que eso hubiera podido existir bastaba”, detalló.

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Tardif consideró que la primera dama se habría sentido "relegada". "¡Y por una mujer mucho más joven!", subrayó. Brigitte Macron tiene 73 años, 25 más que su marido. Hasta este episodio, no se habían conocido desavenencias entre ellos.

“Esto provocó tensiones en la pareja que dieron lugar a esta escena privada que se volvió pública”, agregó Tardif.

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