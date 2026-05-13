Trump llega a China para una cumbre clave con Xi Jinping

Donald Trump, llegó este miércoles a China en el marco de una visita oficial que busca relanzar el diálogo bilateral con su par chino, Xi Jinping. Se trata de la primera visita de un mandatario estadounidense al país asiático desde el viaje que el propio Trump realizó en noviembre de 2017.

El encuentro se desarrollará en un contexto de alta tensión internacional y tendrá sobre la mesa temas sensibles como el comercio global, el conflicto en Irán y el estatus político de Taiwán, considerados ejes centrales de la relación entre ambas potencias.

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