Tras la negativa del presidente estadounidense Donald Trump con respecto a las condiciones planteadas para ponerle fin a la guerra en Medio Oriente y que advirtiera que la tregua se encuentra en estado crítico, desde Irán le dieron un ultimátum a Estados Unidos insistiendo en que se acepte la contrapropuesta de paz de la República Islámica.

"No hay otra alternativa más que aceptar los derechos del pueblo iraní tal como se exponen en la propuesta de 14 puntos. Cualquier otro enfoque será infructuoso y se saldará con un fracaso tras otro", aseveró este martes el negociador iraní Mohamad Baqer Qalibaf, presidente del Parlamento de Irán, a través de su cuenta de X.

Trump rechaza la propuesta de paz de Irán y advierte que podría "aniquilar" sus objetivos en dos semanas

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El funcionario iraní también advirtió que cuanto más tiempo se demore Washington en aceptar la propuesta de paz, enviada en respuesta al plan presentado por Estados Unidos, "más tendrán que pagar los contribuyentes estadounidenses".

En paralelo, el vocero del Ministerio de Defensa iraní, Reza Talaei-Nik, habló con la agencia IRNA y sostuvo que si Estados Unidos "no accede a las demandas legítimas y definitivas en el ámbito diplomático, debe esperar que se repitan sus derrotas en el campo de batalla".

Desde el 8 de abril se estableció un alto el fuego entre las partes.

En medio de la escalada de tensión del conflicto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán remarcó que la propuesta iraní pide el cese de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano, el levantamiento del bloqueo naval de Estados Unidos a los puertos iraníes y la liberación de activos iraníes congelados en el extranjero.

Desde su lugar, Trump calificó la propuesta de paz de Irán como "totalmente inaceptable" y advirtió que la tregua entre ambas partes se encuentra en estado crítico. Previamente también se presentó sin éxito una propuesta estadounidense que, según diferentes medios, incluía un memorando de entendimiento y determinaba un marco de negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

Trump fulminó la propuesta de paz de Irán y advirtió que el alto el fuego está "con soporte vital"

La guerra en Medio Oriente comenzó el pasado 28 de febrero de este año con los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán y ahora mantiene un alto el fuego en vigor desde el 8 de abril. No obstante, las dos partes se niegan a realizar concesiones y amenazan continuamente con reanudar el combate.

Al mismo tiempo, en el Líbano, otro frente de guerra, se continúan registrando nuevos ataques entre Israel y el grupo terrorista Hezbolá a pesar de que se declaró una tregua el pasado 17 de abril.

AS/ff