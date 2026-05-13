El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó en su red social Truth Social una imagen de Venezuela acompañada por una bandera estadounidense y la frase “51º State”, lo que generó rechazo inmediato en Caracas y reavivó la tensión diplomática entre ambos países. El mensaje fue difundido mientras el mandatario viajaba hacia China para participar de una cumbre internacional y volvió a instalar el debate sobre la soberanía venezolana tras la caída de Nicolás Maduro.

La publicación apareció apenas un día después de que Trump declarara en una entrevista con Fox News que analizaba “seriamente” la posibilidad de incorporar a Venezuela como un nuevo estado norteamericano. El mandatario justificó esa idea asegurando que gran parte de la población venezolana “ama a Estados Unidos” y destacó la importancia estratégica del país sudamericano por sus reservas petroleras, consideradas entre las más grandes del mundo.

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Desde Caracas, la respuesta llegó por parte de Delcy Rodríguez, quien rechazó de manera tajante cualquier posibilidad de integración política con Washington. La funcionaria afirmó que “los venezolanos aman su independencia” y recordó que el país construyó su identidad política a partir de las guerras emancipadoras del siglo XIX. Sus declaraciones ocurrieron mientras participaba de audiencias ante la Corte Internacional de Justicia por el conflicto territorial del Esequibo.

Rodríguez asumió la conducción interina de Venezuela luego de la captura de Maduro en enero durante una operación militar estadounidense que modificó por completo el escenario político regional. Desde entonces, el nuevo gobierno venezolano avanzó en una reapertura económica que permitió el regreso de inversiones extranjeras, especialmente en áreas petroleras y mineras vinculadas a empresas estadounidenses.

Pese al tono provocador del mensaje de Trump, la administración venezolana evitó profundizar el enfrentamiento diplomático. Rodríguez insistió en mantener una agenda de cooperación con Washington y sostuvo que el vínculo bilateral atraviesa un proceso de “reconstrucción gradual”. En paralelo, Estados Unidos impulsa un plan dividido en tres etapas: estabilización, reconstrucción y transición política que, según funcionarios norteamericanos, ya completó su primera fase.

Venezuela especula con una dolarización formal, bajo la tutela de EE.UU.

La discusión internacional también se cruzó con la disputa territorial por el Essequibo, una región de aproximadamente 160 mil kilómetros cuadrados rica en petróleo, oro y diamantes cuya soberanía es reclamada tanto por Venezuela como por Guyana. El conflicto tomó nueva dimensión desde el descubrimiento de importantes yacimientos petroleros en 2015, lo que incrementó el interés geopolítico sobre la zona.

Mientras tanto, sectores opositores venezolanos y organizaciones de derechos humanos cuestionan que todavía continúan detenidas cientos de personas por motivos políticos y reclaman la convocatoria urgente a elecciones. La dirigente opositora María Corina Machado también rechazó las declaraciones de Trump y sostuvo que la soberanía venezolana “no está en discusión”.

CS/ff