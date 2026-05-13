Un brote de gastroenteritis aguda detuvo la navegación del crucero de lujo Ambition en el puerto de Burdeos, al suroeste de Francia. Un pasajero británico de 90 años falleció, y unas 50 personas presentan síntomas de vómitos y diarrea. Las 1700 personas que viajaban en el barco -entre pasajeros y tripulación- permanecen aisladas mientras se busca el origen del brote.

Las autoridades sanitarias francesas descartaron cualquier vinculación con los casos de hantavirus detectados recientemente a bordo del crucero MV Hondius.

El crucero Ambition está atracado en el puerto de Burdeos, en el suroeste de Francia, con 1700 personas confinadas a bordo.

La hipótesis principal apunta a una intoxicación alimentaria

Los pasajeros afectados por síntomas gastrointestinales fueron atendidos por el equipo médico del crucero. Este miércoles, médicos franceses subieron a bordo para evaluar la situación y tomar muestras. Los primeros análisis descartaron la presencia de norovirus, pero se están realizando estudios complementarios en el centro hospitalario de Burdeos, indicaron las autoridades sanitarias. Las hipótesis apuntan a una intoxicación con alimentos.

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El crucero Ambition, operado por la compañía británica Ambassador Cruises, llevaba a 1.233 pasajeros, en su mayoría británicos e irlandeses, desde las islas Shetland del Norte (Reino Unido) hacia España. También están a bordo 514 miembros de la tripulación, casi todos de origen indio.

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El buque zarpó del puerto Lerwick, Shetland del Norte, el 6 de mayo. Hizo escalas en Belfast (Irlanda del Norte), Liverpool (Reino Unido) y Brest (Francia). Allí se produjo el pico de personas con síntomas de vómitos y diarrea, el lunes 11. Según los informes, el deceso del pasajero británico ocurrió antes de llegar a ese puerto. Sin embargo, el barco siguió su camino hasta Burdeos, donde las autoridades sanitarias francesas declararon el aislamiento.

El crucero se encuentra atracado en el puerto, sin medidas sanitarias particulares. Los turistas sacan fotos de la ciudad de Burdeos desde las cubiertas.