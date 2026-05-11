Hantavirus: otros dos pasajeros del crucero dieron positivo y un tercero presenta síntomas leves

Dos pasajeros del crucero de lujo MV Hondius, un estadounidense y una francesa, dieron positivo en el test de hantavirus, un virus poco frecuente que normalmente se propaga entre roedores y para el que no existe vacuna. Los dos están bajo atención médica, en Nebraska y en París, respectivamente. Un tercer pasajero presenta síntomas leves compatibles con la enfermedad.

Hasta el momento, tres de las personas que viajaban en el barco que zarpó de Ushuaia murieron por el hantavirus: un matrimonio neerlandés y una ciudadana alemana. Otras tres permanecen internadas.

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Este domingo, 94 de los 150 ocupantes del MV Hondius, entre pasajeros y tripulación, desembarcaron en Tenerife, Canarias, en medio de un operativo de bioseguridad. El Gobierno español aseguró que tomó "todas las medidas" necesarias para "cortar las posibles cadenas de transmisión" del hantavirus, según indicó en un comunicado el Ministerio de Salud.

El único ciudadano argentino que participaba del crucero, el ingeniero jubilado Carlos Ferello, abordó este domingo un avión hacia los Países Bajos, sede de la compañía Oceanwide Expeditions, a cargo del crucero, donde cumplirá una cuarentena sanitaria.

Desde Tenerife se repatria en avión a pasajeros de 23 nacionalidades

Las repatriaciones se llevan a cabo en avión desde el aeropuerto de Tenerife Sur y por nacionalidades, 23 en total, con estrictas medidas de seguridad para reducir al mínimo el contacto de los ocupantes del MV Hondius con otras personas.

Para este lunes se esperan las últimas evacuaciones, en un vuelo dirigido a los Países Bajos que llevará a 22 pasajeros. El domingo salieron aviones a Madrid, para llevar a los españoles que hacen cuarentena en un hospital militar, a Francia, Países Bajos, Canadá, Irlanda, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos. Los pasajeros australianos estaban esperando un vuelo a su país, pero finalmente tendrán que pasar por Ámsterdam.

El MV Hondius, fondeado cerca del puerto de Tenerife, en las islas Canarias, España.

Además de Ferello, había otro latinoamericano en el barco: un guatemalteco que formaba parte de la tripulación y también fue evacuado a los Países Bajos.

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, viajó a Tenerife para acompañar el proceso de evacuación. Desde allí, subrayó la importancia de la cooperación entre países y reiteró que "el riesgo actual para la salud pública sigue siendo bajo"

Estados Unidos decidió no aislar a sus ciudadanos que regresan del crucero

Las autoridades de la OMS y casi todos los países con ciudadanos a bordo del crucero los clasificaron como "contactos de alto riesgo". Por lo tanto, está estipulado que cumplan cuarentenas sanitarias para evitar la posible propagación del virus. Salvo en el caso de los estadounidenses, que no cumplirán este protocolo.

"Esto no es Covid", justificó Jay Bhattacharya, director interino de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) estadounidenses, instando a la población a mantener la calma. Sin embargo, el director general de la OMS estimó que esta decisión "tiene sus riesgos".

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De las 150 personas que viajaban en el crucero, 18 viajaron este domingo a Nebraska: 17 ciudadanos estadounidenses y un británico con residencia en el país. Si bien no están oficialmente en cuarentena, su primer destino es el Centro Médico de la Universidad de Nebraska en Omaha. Un pasajero con "síntomas leves" de hantavirus fue enviado a una unidad específica de biocontención dentro del mismo centro.

Los exámenes biológicos indican que en los pasajeros fallecidos se encontró la cepa andina del hantavirus, la única que puede admitir transmisión entre humanos.

Próximos pasos para el crucero: repostaje y regreso

El MV Hondius se encuentra este lunes fondeado sin atracar en las inmediaciones del puerto de la Granadilla de Abona, en la isla de Tenerife, Canarias. Se están realizando tareas de recarga de combustible y reaprovisionamiento.

Se espera que a las 15 horas de Argentina, a más tardar, el barco zarpe hacia los Países Bajos, manejado por una tripulación mínima de 30 integrantes.

MB/ff