El alocado nuevo ministro de Salud de Hungria para festejar para celebrar el triunfo sobre Orban

Buena parte de Hungría esperó mucho tiempo la sucesión de Viktor Orban en el poder. Y Peter Magyar consiguió derrotar al añejo líder ultraderechista en las elecciones del mes pasado, ofreciendo una gestión de derecha más moderada, que asumió este fin de semana en medio de gran fiesta popular.

Sin embargo, aunque los flashes globales apunten a Magyar y sus planes de "cambiar el sistema", con mejores relaciones son sus vecinos europeos, la gran "estrella" de los actos frente a la Asamblea Nacional fue el doctor Zsolt Hegedűs, que se puso a bailar frente a una multitud, ganándose una ovación... y miles de posteos en redes sociales:

Hegedűs es cirujano, especializado en ortopedia, una autoridad en su profesión y ha trabajado en centros médicos de su país y del Reino Unido. Magyar lo nombró como su ministro de Salud, y por lo visto en los videos, mantiene sus piernas y caderas en excelente forma.

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Hegedűs asumirá como ministro de Salud de Hungría este martes, y previamente había sido votado como miembro de la Asamblea Nacional en las elecciones parlamentarias dentro de la lista nacional del triunfante Partido Tisza, el que llevó a Magyar al poder.



Recibido en la Facultad de Medicina de la Universidad Semmelweis en 1994, se dedica a la ortopedia desde 1999, y fue muchos años jefe clínico y director del Departamento de Ortopedia del Hospital General de North Manchester, además de jefe de cirugía ambulatoria en el Centro de Tratamiento de Cirencester y médico jefe en el Departamento de Cirugía Deportiva y Ortopedia del Instituto Nacional de Medicina Deportiva (Sportkórház). Queda ver cómo le va como ministro de Salud, porque como bailarín, es un verdadero showman.

HB