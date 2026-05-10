Crisis sanitaria en alta mar: el papa León XIV agradeció a Canarias por recibir al crucero afectado por hantavirus

El papa Leon XIV expresó este domingo su agradecimiento al pueblo de Islas Canarias por haber permitido el desembarco del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus que encendió las alertas sanitarias internacionales tras registrarse tres muertes y varios contagios a bordo.

Durante el tradicional rezo del Regina Caeli en la Plaza de San Pedro, el Sumo Pontífice dedicó unas palabras en español para destacar la “acogida” y el “espíritu de solidaridad” de la comunidad canaria, luego de que las autoridades españolas autorizaran el ingreso del buque neerlandés al puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife, bajo estrictos controles militares y epidemiológicos.

El Papa León XIV trató de hacer un trámite bancario y le cortaron la llamada

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Hondius con los enfermos”, afirmó León XIV desde la ventana del Palacio Apostólico, en una intervención que rápidamente tuvo repercusión internacional debido al contexto sanitario que rodea al caso.

El episodio volvió a instalar el temor global ante posibles brotes infecciosos en espacios cerrados y de alta circulación, especialmente en cruceros turísticos, un escenario que remite inevitablemente a las primeras imágenes de la pandemia de Covid-19. Sin embargo, organismos internacionales y expertos en infectología insistieron en que el hantavirus posee características de transmisión muy diferentes y que el riesgo de expansión masiva sigue siendo limitado.

Qué pasó en el crucero MV Hondius con el brote de hantavirus

El MV Hondius, un crucero de expedición polar de bandera neerlandesa, quedó bajo vigilancia sanitaria luego de que se confirmaran varios casos de hantavirus entre pasajeros y tripulantes durante una travesía internacional.

Hasta el momento, las autoridades reportaron ocho contagios confirmados y tres fallecimientos: una pareja de nacionalidad neerlandesa y una mujer alemana. El operativo desplegado en Tenerife incluyó aislamiento preventivo, controles médicos exhaustivos y protocolos especiales para evitar contactos con la población local.

El caso despertó preocupación debido a la complejidad del hantavirus, una enfermedad zoonótica transmitida principalmente por contacto con excrementos, saliva u orina de roedores infectados. Aunque en Sudamérica existe una cepa —la variante Andes— que puede presentar transmisión entre personas en situaciones excepcionales, especialistas remarcaron que estos episodios continúan siendo poco frecuentes.

El Papa recibió a la primera arzobispa de la iglesia anglicana, Sarah Mullally, y rezaron juntos

Por qué el Papa León XIV elogió a las Islas Canarias

La intervención de León XIV no se limitó al agradecimiento sanitario. El Papa aprovechó su aparición pública para reforzar el vínculo con España antes de su próxima visita oficial al país, prevista entre el 6 y el 12 de junio, cuando recorrerá Tenerife y Gran Canaria.

La referencia directa al operativo humanitario desplegado en Canarias fue interpretada también como un respaldo político y moral a la decisión de las autoridades locales de asistir al crucero pese a las tensiones y temores generados por el brote.

En paralelo, el Pontífice dedicó parte de su mensaje a la situación humanitaria en el Sahel africano, donde denunció el incremento de la violencia terrorista en países como Chad y Malí. “Deseo que cese toda forma de violencia”, expresó al referirse a los ataques que dejaron más de un centenar de víctimas en las últimas semanas.

El Papa denunció ataques a la libertad de prensa y homenajeó a periodistas asesinados en el mundo

Además, León XIV envió un saludo especial a la Iglesia copta y dedicó un mensaje por el Día de la Madre, especialmente dirigido a las mujeres que atraviesan situaciones de vulnerabilidad social y económica.

Hantavirus en cruceros: qué riesgos existen y qué dijeron los expertos

La situación del MV Hondius volvió a poner bajo la lupa a los protocolos internacionales de salud marítima y la capacidad de respuesta ante enfermedades infecciosas detectadas en alta mar.

Aunque el director de la Organización Mundial de la Salud aclaró recientemente que “no es otro Covid”, la aparición de contagios dentro de un crucero generó comparaciones inevitables con los primeros brotes registrados durante la pandemia.

Especialistas remarcaron que el hantavirus no posee la misma facilidad de transmisión aérea sostenida que el coronavirus y que la mayoría de los casos humanos continúan vinculados al contacto con roedores infectados. Sin embargo, el antecedente de la cepa Andes en Sudamérica mantiene bajo observación cualquier posible cadena de transmisión interpersonal.

Mientras tanto, las autoridades sanitarias españolas continúan monitoreando a pasajeros y tripulantes del MV Hondius, en un operativo que ya se convirtió en uno de los episodios epidemiológicos más delicados registrados este año en Europa.