Más de 100 pasajeros enfermos por un brote de norovirus en el crucero Caribbean Princess que salió de Florida

En la madrugada de este sábado, el crucero Caribbean Princess se declaró en emergencia sanitaria tras detectarse un brote masivo de norovirus que afecta a 115 personas a bordo. El navío, que zarpó el pasado 29 de abril desde Fort Lauderdale, Florida, reportó que 102 pasajeros y 13 miembros de la tripulación presentan cuadros de gastroenteritis aguda, caracterizados por vómitos y diarreas intensas.

Según informaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, la embarcación navega actualmente cerca de las Bahamas y tiene previsto atracar en Puerto Cañaveral este lunes 11 de mayo, donde será sometida a una inspección sanitaria profunda.

La situación comenzó a escalar el pasado 4 de mayo, cuando el brote alcanzó su pico máximo con decenas de nuevos afectados. Ante la velocidad del contagio, la empresa Princess Cruises activó un protocolo de "limpieza y desinfección reforzada" en las áreas comunes del buque, que transporta a un total de 3.116 pasajeros. Como medida inmediata, todos los infectados fueron aislados en sus camarotes y se suspendieron las actividades grupales para frenar la propagación de este virus, conocido popularmente como la "gripe estomacal".

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Aunque la mayoría de los casos no reviste gravedad, las autoridades sanitarias advirtieron que el principal riesgo es la deshidratación, especialmente en adultos mayores y personas vulnerables.

Restricciones en República Dominicana

El avance de la enfermedad provocó que las autoridades de República Dominicana activaran sus alertas cuando el crucero arribó a Puerto Plata. El Ministerio de Salud dominicano prohibió el desembarco de cualquier pasajero con síntomas, tras recibir el informe de la oficial médica del buque.

"El evento inició el 28 de abril con casos aislados y se propagó rápidamente debido a la naturaleza del virus", explicaron desde el organismo, subrayando que el principal riesgo para los viajeros —especialmente los de edad avanzada— es la deshidratación severa.

El navío también realizó escalas en San Juan, Puerto Rico, antes de continuar hacia Nassau, en Bahamas.

Hantavirus: el único argentino en el MV Hondius contó "fuimos de un sueño a una tragedia"

El brote de norovirus detectado en el Caribe ocurre en un momento de fuerte preocupación para la industria de cruceros. La comunidad internacional monitorea de cerca la crisis del MV Hondius en el Atlántico, afectado por un brote mortal de hantavirus. Aunque son patógenos distintos, los CDC han reforzado la vigilancia sobre ambas embarcaciones para coordinar la recepción de los ciudadanos estadounidenses afectados. Una vez que el Caribbean Princess atraque este lunes, se realizará un saneamiento integral antes de que la nave sea habilitada para su próxima salida.

El norovirus: ¿Por qué es tan peligroso en los cruceros?

El norovirus, a menudo confundido con una intoxicación alimentaria, es un patógeno extremadamente resistente que sobrevive a muchos desinfectantes comunes. Es altamente contagioso y se transmite por contacto directo con superficies contaminadas, manos mal lavadas o alimentos infectados.

Su capacidad de resistencia lo convierte en la causa más común de brotes en espacios cerrados como los cruceros. Los síntomas suelen durar entre 1 y 3 días, pero su propagación es veloz: en el Caribbean Princess, el virus ya alcanzó al 3,3% del total de los pasajeros en menos de dos semanas de travesía.

GD / EM