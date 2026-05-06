Virus, enfermedad y muerte en altamar: todo lo que se sabe sobre el brote de hantavirus en un crucero

Desde que el crucero de lujo MV Hondius zarpó el pasado 1 de abril de Ushuaia, Argentina, un brote de hantavirus causó la muerte de tres personas, otros cinco casos permanecen bajo sospecha y se mantiene en alerta a las autoridades sanitarias de tres continentes.

El foco infeccioso fue confirmado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio de Salud de Sudáfrica, tras detectar la presencia de la cepa Andes, una variante poco común originaria de Sudamérica que permite la transmisión interhumana por contacto estrecho. Actualmente, la embarcación navega hacia las Islas Canarias tras ser evacuada frente a Cabo Verde, mientras pacientes críticos son atendidos en hospitales de Johannesburgo, Zúrich y los Países Bajos.

El avión sanitario trasladó a pasajeros evacuados del crucero MV Hondius bajo estrictas medidas de aislamiento por el brote de hantavirus

El crucero, operado por la compañía neerlandesa Oceanwide Expeditions, transportaba 88 pasajeros y 59 tripulantes de 23 nacionalidades. Entre ellos había 14 españoles, que permanecerán en cuarentena en Madrid una vez repatriados, según anunció la ministra de Sanidad de España, Mónica García.

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La situación derivó en una compleja operación sanitaria internacional coordinada por la Organización Mundial de la Salud. El director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, buscó llevar tranquilidad y sostuvo que “el riesgo para el resto del mundo es bajo”, aunque confirmó que ya se activaron mecanismos de rastreo y monitoreo para todos los pasajeros y contactos estrechos.

Hantavirus en el crucero: evacuaron a tres infectados y el gobierno español aceptó recibir el barco

La confirmación de la cepa Andes

Según confirmó el ministro de salud sudafricano, Aaron Motsoaledi, las pruebas realizadas a los evacuados dieron positivo para la cepa Andes. A diferencia de la mayoría de los hantavirus, que requieren el contacto directo con excrementos de roedores, esta variante puede propagarse entre personas en ambientes confinados y con poca ventilación, condiciones que el infectólogo Vincent Ronin describió como "ideales" dentro de los pasillos y camarotes del crucero.

Hasta el momento, el brote dejó tres muertos vinculados al crucero MV Hondius. El primer fallecimiento fue el de un pasajero neerlandés que murió a bordo durante la travesía. Días después, su esposa falleció en Sudáfrica, adonde había sido trasladada tras abandonar el barco con síntomas compatibles con hantavirus. Un tercer deceso permanece bajo investigación, aunque las autoridades sanitarias sospechan que también estaría relacionado con la misma infección.

Además, un ciudadano británico permanece internado en estado crítico en una unidad de cuidados intensivos en Johannesburgo. Otros dos pacientes continúan bajo tratamiento médico: uno en la ciudad suiza de Zúrich y otro en Países Bajos, luego de haber sido evacuados del crucero durante la emergencia sanitaria.

El operativo internacional de evacuación se activó frente a las costas de Cabo Verde. Allí fueron retirados del barco un británico de 56 años, un neerlandés de 41 y una mujer alemana de 65, quienes fueron trasladados en aviones sanitarios especialmente acondicionados para evitar posibles contagios durante el vuelo. Uno de esos aviones incluso debió aterrizar en las Islas Canarias para reparar una cápsula de aislamiento utilizada en el traslado de uno de los pacientes.

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