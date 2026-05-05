Hantavirus: La OMS intenta localizar a los pasajeros de un vuelo que está bajo sospecha

La Organización Mundial de la Salud intenta localizar a los pasajeros de un vuelo que trasladó a una mujer neerlandesa desde la isla de Santa Elena hasta Johannesburgo, después de que se confirmara que tenia hantavirus. La mujer falleció poco tiempo después de aterrizar. El vuelo esta bajo investigación por el contacto vinculado al brote detectado a bordo del crucero MV Hondius, donde ya murieron 3 personas y 5 están bajo observación.

La OMS informó que inició investigaciones para identificar a las personas que viajaron el 25 de abril en el vuelo de Airlink, el mismo vuelo en el que viajaba la mujer que falleció. La directora de preparación ante epidemias y pandemias del organismo, Maria Van Kerkhove, indicó que se sospecha que puede haber mas casos confirmados en el crucero.

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Van Kerkhove explicó que, dado que el periodo de incubación del hantavirus puede variar de entre una y seis semanas, se presume que los primeros casos se infectaron fuera del barco. La OMS continúa con una estrecha vigilancia.

El origen: un crucero con casos fatales

La investigación del vuelo remite directamente al crucero MV Hondius, donde se detectó el foco inicial del brote. La embarcación, que había zarpado desde Ushuaia el 1 de abril, no tenía ningún enfermo a bordo, según las autoridades sanitarias de Tierra del Fuego. Sin embargo, especialistas advirtieron que los síntomas pueden tardar en aparecer hasta ocho semanas después de la exposición al virus Hanta, cuyo brote marítimo registra al menos tres muertes confirmadas y varios casos bajo observación.

El primer fallecido fue un pasajero neerlandés de 70 años, que murió a bordo. Su esposa de 69 años también contrajo la enfermedad y falleció tras ser evacuada. A ellos se suma una tercera víctima cuyo cuerpo aún permanece en el barco.

Actualmente, el crucero permanece fondeado frente a Cabo Verde con cerca de 150 personas. La mayoría de los pasajeros y tripulantes están aislados en sus camarotes mientras equipos médicos realizan evaluaciones y tareas de contención sanitaria.

Las autoridades locales impidieron el desembarco por razones de salud pública, lo que complicó la logística de evacuación. La empresa operadora analiza alternativas, entre ellas redirigir el barco hacia las Islas Canarias, aunque aún no hay autorización definitiva.

La OMS, por su parte, coordina acciones con los países involucrados para organizar traslados médicos y evitar una mayor propagación. El Ministerio de Salud de la Argentina también está participando de la indagación.

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La hipótesis de la cepa Andes

Uno de los aspectos que más preocupa a los especialistas es la posible presencia de la cepa Andes del hantavirus. Esta variante, asociada a la región patagónica argentina, tiene la particularidad de poder transmitirse de persona a persona.

Esa característica podría explicar tanto los contagios dentro del crucero como la sospecha en torno al vuelo. En ambientes cerrados y con contacto estrecho, el riesgo de propagación aumenta significativamente.

El antecedente del brote de Epuyén en 2018 refuerza esta hipótesis, ya que en ese caso se comprobó la transmisión interhumana.

CS/AF