ONGs critican el cambio de política oficial sobre los vapeadores y cigarrillos electrónicos

El gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial un controvertido cambio sobre la regulación y uso de cigarrillos electrónicos y los productos de nicotina de nueva generación: reemplazó la anterior prohibición por un sistema regulado. Frente a este cambio, organizaciones relacionadas con la salud pública criticaron esta medida “pro-consumo” de tabaco. Según informaron desde la ONG FIC Argentina “esta medida es un retroceso en materia de salud pública”.

La Resolución del Ministerio de Salud y de ANMAT 2543/2026, publicada en el Boletín Oficial, confirma la eliminación de las prohibiciones en materia de comercialización, importación y publicidad de cigarrillos electrónicos y productos de tabaco calentados.

Estudio: el 16,7% de los adolescentes dijo haber consumido cigarrillos electrónicos en los últimos 30 días

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Según el Ministerio, “la nueva medida tiene como objetivo reemplazar el esquema de prohibición vigente por un sistema de registro, control y fiscalización específico que permita establecer estándares mínimos de calidad y seguridad sanitaria para su comercialización”.

Esta prohibición estaba, hasta este domingo 3, vigente en todo el país. Y se había decidido así bajo la consideración de la evidencia científica y el principio precautorio, entendiendo que dichos productos representan un posible riesgo para la salud de la población y los comportamientos adictivos.

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Si bien la implementación de estas dichas prohibiciones no era demasiado efectiva en el caso de los cigarrillos electrónicos, sí se cumplía en el caso de los productos de tabaco calentado, cuya circulación en el país era mínima. Y, según FIC-Argentina “a partir de hoy, ha quedado habilitado el mercado para productos con daño demostrado para la salud humana y que buscan generar dependencia”.

“Además”, afirman, “el Ministerio de Salud no realizó instancias de consulta a las organizaciones especializadas en la temática, tal como sí ocurrió en el proceso de elaboración de las normas anteriores”.

“Desde FIC Argentina lamentamos el debilitamiento de los estándares protectorios, y expresamos preocupación sobre la capacidad de monitoreo y cumplimiento de las regulaciones que surgen de las nuevas normas. Considerando que la fiscalización y sanción de las violaciones a la Ley Nacional en lo que respecta a cigarrillos convencionales es severamente deficitaria, existen razones para dudar acerca de cómo el Estado garantizará que las nuevas reglas para la comercialización de los productos emergentes se hagan cumplir”, señaló Mario Bedosti, coordinador del área de incidencia de FIC Argentina.

Por su parte, desde Salud afirman que “la nueva norma establece restricciones orientadas a desalentar el consumo y reducir el acceso de menores. En este sentido, limita los sabores autorizados para su comercialización. Solo se permiten líquidos y sticks con sabor tabaco y bolsas de nicotina con sabor tabaco o mentol”. Asimismo, prohíbe expresamente los cigarrillos electrónicos descartables con soluciones precargadas, considerados uno de los formatos de mayor atractivo para la iniciación juvenil.

Alto consumo de cigarrillos electrónicos y bolsitas de nicotina

Según un estudio de la SEDRONAR llevado a cabo entre adolescentes de 13, 15 y 17 años el 35,5% de las personas encuestadas manifiesta haber consumido cigarrillos electrónicos a lo largo de su vida y un 3,4% bolsitas de nicotina. El estudio arrojó, además, que el 16,7% de las/os adolescentes había consumido cigarrillos electrónicos en los últimos 30 días

Tabaco y cigarrillos

La mitad de la población consumió tabaco alguna vez en la vida, y el 22% lo hizo en el último mes.

La percepción de riesgo asociada al consumo de cigarrillos comunes es mayor que para los cigarrillos electrónicos.

EG CP