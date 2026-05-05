La OMS brindó información de cómo se desarrolló el brote mortal de hantavirus en el crucero que partió de Ushuaia

La Organización Mundial de ls Salud (OMS), en conjunto con datos del seguimiento del barco, brindaron información de cómo se desarrollo un brote mortal de hantavirus en un crucero que zarpó de Ushuaia. La embarcación cruzo el Océano Atlántico, haciendo escala en islas remotas a medida que pasajeros y miembros de la tripulación enfermaban.

El estudio muestra que transcurrió casi un mes entre el momento en que se detectó la primera infección y las pruebas de laboratorio realizadas en Sudáfrica. Por el momento, tres pasajeros fallecieron, uno se encuentra en cuidados intensivos y otras tres personas, que aún están a bordo del crucero, presentaron síntomas.

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Si bien solo se confirmó dos casos de hantavirus relacionados con el barco mediante pruebas, la OMS sospecha que los demás también se encuentran infectados y lo catalogaron como un brote. En paralelo, se encuentran investigando el origen de los contagios.

¿Qué paso en el barco?

La compañía holandesa que opera el barco MV Hondius zarpó de Ushuaia el 1 de abril. El 6 de abril un hombre, de nacionalidad holandesa y de 70 años, enfermó de fiebre, dolor de cabeza y diarrea leve, según informó la OMS.

El 11 de abril falleció tras sufrir insuficiencia respiratoria mientras el barco se encontraba cerca de Georgia del Sur, según datos del sitio web MarineTraffic. El barco navegó casi dos semanas hasta Santa Elena, desde donde el cuerpo fue desembarcado el 24 de abril.

El recorrido del crucero por el Océano Atlántico

Su esposa, de 69 años, también bajó del barco y tomó un vuelo a Sudáfrica. De acuerdo con la información de la OMS, la mujer, que ya presentaba síntomas, empeoró durante el vuelo del 25 de abril, se desplomó en el aeropuerto y murió al día siguiente.

Otro pasajero, de origen británico, con síntomas se contagió a bordo del barco tras zarpas de Santa Elena y navegar hacia la pequeña Isla de Ascensión. El hombre presentaba fiebre, dificultad para respirar y neumonía, por lo que el 27 de abril fue trasladado a un hospital en Sudáfrica, donde se encuentra en cuidados intensivos.

La tercer víctima mortal, una mujer alemana, falleció el pasado sábado a bordo del barco que se trasladaba hacia Cabo Verde. Su cuerpo aún permanece en el crucero.

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Las autoridades sanitaria de Sudáfrica finalmente realizaron la prueba de hantavirus al ciudadano británico ingresado en cuidados intensivos. El mismo sábado recibieron el resultado positivo, unos 21 días después del fallecimiento del primer pasajero.

La OMS notificó el domingo que estaba investigando un presunto brote de hantavirus a bordo del crucero, que para entonces ya había llegado a aguas de Cabo Verde. Hace unas horas se confirmó que el gobierno de España autorizó el desembarcó de los pasajero en las Islas Canarias.