Hantavirus en el crucero: la OMS descarta que se convierta en pandemia como el Covid-19

Este miércoles, en medio de la polémica por el crucero MV Hondius, que tenía abordo pacientes sospechosos de padecer hantavirus, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sostuvo que no cree que el brote sea similar al inicio de la pandemia de Covid-19, a pesar de que ya se registraron víctimas fatales.

"No, no lo creo", respondió Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS en diálogo con la agencia AFP ante la pregunta sobre si cree que el brote mortal de la enfermedad tiene alguna similitud con el brote de coronavirus que fue declarado pandemia en marzo de 2020.

Hantavirus en el crucero: evacuaron a tres infectados y el gobierno español aceptó recibir el barco

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La declaración del director general de la OMS se produjo en medio de la polémica que se desató luego de que España aceptara recibir el crucero en Islas Canarias para realizar controles sanitarios, aislamientos preventivos y eventuales repatriaciones a pesar de la negativa del presidente regional de Canarias, Fernando Clavijo.

Durante las últimas horas, la ministra de Sanidad española, Mónica García, confirmó que el buque que zarpó de Ushuaia y permanece con más de 140 personas a bordo en las costas de Praia, Cabo Verde, podrá atracar en el puerto de Granadilla en Tenerife, la más grande de las islas Canarias.

"Se pondrá en marcha un mecanismo conjunto de evaluación sanitaria y de evacuación para repatriar a todos los miembros del pasaje. Salvo que la condición médica lo impida, todos los pasajeros extranjeros serán repatriados", explicó en conferencia de prensa la funcionaria español a pesar de la oposición del gobierno regional del archipiélago.

"He estado hablando en todo momento con el presidente de la comunidad canaria. Todas las decisiones que se fueron tomando en todas las reuniones fueron trasladadas en tiempo y forma al gobierno canario, como no puede ser de otra manera", confirmó García.

Funcionaria de Canarias: "El peligro es real"

Las declaraciones de la funcionaria española tuvieron lugar ante la negativa del presidente regional de las islas Canarias, quien se mostró reacio a aceptar la embarcación, reclamó por falta de información y manifestó: "Ni la población puede estar tranquila ni el gobierno está tranquilo porque evidentemente el peligro para la población de Canarias es real".

En lo que respecta a los 14 pasajeros españoles a bordo de la embarcación, todos serán trasladados al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, donde permanecerán atendidos, examinados y en cuarentena "todo aquel tiempo que sea necesario". En paralelo, el gobierno central madrileño monitoreará la situación para evitar cualquier posible riesgo de transmisión del virus.

La OMS brindó información de cómo se desarrolló el brote mortal de hantavirus en el crucero que partió de Ushuaia

Horas antes del anuncio, el director general de la OMS había confirmado que los tres pacientes sospechosos de padecer hantavirus habían sido evacuados del buque en Cabo Verde, en África, para luego ser trasladados a Países Bajos, donde se espera que reciban atención médica.

"Tres pacientes con sospecha de infección por hantavirus acaban de ser evacuados del barco y están en camino para recibir atención médica en Países Bajos, en coordinación con la OMS, el operador del barco y las autoridades nacionales de Cabo Verde, el Reino Unido, España y Países Bajos", indicó Adhanom a través de X.

AS.

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