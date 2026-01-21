Alerta en Santa Catarina: más de 10.600 casos de gastroenteritis en 15 días

Como todos los veranos, Santa Catarina, en Brasil recibe miles de turistas para disfrutar sus playas. En este contexto, el estado brasilerño ha informado sobre el gran aumento de casos de personas infectadas por la presencia de Esterichia Coli en el agua.

El Ministerio de Salud de Brasil, basado en el sistema nacional de vigilancia SIVEP-DDA/Monitoramento das Doenças Diarreicas Agudas (MDDA) de Santa Catarina, informó de alrededor de 10.600 casos de enfermedades diarreicas desde el 1 al 15 de enero de 2026.

El peligro proviene principalmente por tomar agua no apta, pero también hay que extremar cuidados sobre hielos, el agua con el que se lavan alimentos, con la que se cocina e incluso con la que se utiliza para tomar mate, según explico Ignacio Zubiaurre, jefe del Servicio de Gastroenterología del Hospital Británico en La Nación.

Aunque no todas las cepas de la bacteria general los mismos síntomas, los más frecuentes suelen ser diarrea, dolor abdominal tipo cólico, náuseas, vómitos y, en algunos casos, fiebre. En adultos sanos, el malestar no suele ser más grave, pero en niños, adultos mayores y adultos con condiciones previas hay que mantener un cuidado especial.

El Instituto Ambiental del Estado de Santa Catarina (IMA) ha dado a conocer que, de 260 puntos monitoreados, tanto en el continente como en la isla de Florianópolis, solo 169 son aptas para el baño. Un mapa interactivo destaca que la zona más afectada por la bacteria Escherichia coli son las playas de Balneario Camboriú, Bombas, Bombinhas y Florianópolis, por lo que las autoridades solicitan extremar cuidados y no bañarse en esas aguas.

Además, informan que no se recomienda meterse en zonas cercanas a ríos, desagües ni tampoco dentro de las 24 a 48 horas posteriores a lluvias intensas, ya que su arrastre de basura podría contaminar las zonas.

En general, las alertas no limitan el acceso a playas enteras, sino a zonas específicas donde la contaminación seria mayor. Aunque el riesgo mas elevado se da sobre la ingesta del agua, el contacto supone peligros para la salud como irritaciones cutáneas, conjuntivitis e infecciones gastrointestinales.

El motivo central de las alertas es sobre la contaminación de las aguas con materia fecal, evaluada a partir de la concentración de la bacteria Escherichia coli, utilizada como parámetro para estimar la posible presencia de otros microorganismos patógenos intestinales. De acuerdo con la Resolución CONAMA N.º 274/2000, un sitio es clasificado como impropio o no apto cuando más del 20% de las muestras recolectadas en las últimas cinco semanas registran valores superiores a 800 E. coli cada 100 mililitros, o bien cuando la medición más reciente supera las 2000 E. coli por 100 mililitros.

