La insólita foto de la senadora libertaria Emilia Orozco que incomodó a Diego Santilli

Una escena insólita marcó una reunión política clave en Salta. En su paso por la provincia con el objetivo de sumar apoyos para la reforma laboral que el oficialismo planea tratar en sesiones extraordinarias, el ministro del Interior, Diego Santilli, posó junto a un cartón con la imagen de la senadora nacional Emilia Orozco durante un encuentro del armado libertario local, una postal que rápidamente generó comentarios y tensiones internas.

Orozco, quien dejó su lugar en la Cámara de Diputados y asumió su banca en el Senado hace poco más de un mes, y que percibe una dieta superior a los 9 millones de pesos, no participó del encuentro realizado en la Casa de la Libertad de Salta porque se encontraba de vacaciones, una ausencia que no pasó desapercibida.

Desde el partido Ahora Patria, que lidera Alfredo Olmedo y está alineado a La Libertad Avanza (LLA) en Salta, admitieron que el momento de la foto institucional fue particularmente tenso. Al advertir que la senadora no estaba presente, el entorno local optó por el recurso del cartón para completar la imagen del espacio.

Emilia Orozco, cercana a Alfredo Olmedo, asumió su banca en el Senado en diciembre de 2025.

De acuerdo con el medio local Hola Salta, la situación generó incomodidad en Santilli, quien habría dicho: "No podemos mostrar esta foto a la gente. ¿Qué no hubo temporal en Salta? ¿Entonces qué hace de vacaciones?".

La visita de Santilli a Salta se dio, además, en un contexto sensible. En los últimos días, Salta y otras provincias del norte argentino fueron afectadas por un fuerte temporal, que dejó rutas dañadas y localidades complicadas por el agua y el barro, profundizando el malestar social.

Sin embargo, en diálogo con PERFIL, el entorno del ministro sostuvo que la decisión de colocar la imagen de Orozco fue tomada con liviandad, y aseguraron que Santilli "minimizó totalmente" el episodio, restándole relevancia política. Al cierre de esta nota, este medio intentó comunicarse con la Senadora sin obtener respueta

Santilli continúa su recorrido por las provincias para sumar apoyos de los gobernadores a la reforma laboral

Más allá del encuentro con la bancada de LLA en Salta, el viaje del ministro tuvo un propósito concreto: avanzar en las negociaciones con los gobernadores para garantizar los votos necesarios que permitan aprobar la reforma laboral en el Congreso. En ese marco, Santilli mantuvo una reunión este lunes con el gobernador Gustavo Sáenz, alineado en los últimos años con el espacio libertario.

Del encuentro surgió un entendimiento que el Gobierno nacional considera clave. Sáenz se comprometió a respaldar el proyecto y confirmó que aportará tres votos en la Cámara de Diputados y uno en el Senado de legisladores que responden a su espacio. El acuerdo fue presentado como un paso decisivo en un escenario legislativo ajustado, donde cada respaldo resulta determinante.

El ministro Diego Santilli y el gobernador salteño Gustavo Sáenz.

Desde inicios de enero, el ministro se encuentra de gira por el país para visitar a gobernadores y posibles aliados que le permitan al Gobierno asegurar los votos necesarios para avanzar con sus reformas en el Congreso. En ese marco, ya mantuvo encuentros con Ignacio Torres, en Chubut; Leandro Zdero, en Chaco; Alfredo Cornejo, en Mendoza; Marcelo Orrego, en San Juan; y ahora con Sáenz, en Salta.

El recorrido de Santilli continuó este martes por Neuquén, donde se reunió con el gobernador Rolando Figueroa. Este jueves, el ministro llegará a Entre Ríos, donde lo recibirá el mandatario provincial Rogelio Frigerio.

Desde las provincias reclaman al Gobierno nacional que se modifique el punto de la reforma laboral que reduce el impuesto a las Ganancias para empresas del 35% al 31,5%. Al tratarse de un impuesto coparticipable, los gobernadores estiman que las provincias perderán entre 1,2 y 1,7 billones de pesos en un año.

Ante la negativa de algunos sectores del oficialismo de eliminar el capítulo de Ganancias de la reforma laboral, las provincias proponen como alternativa la coparticipación completa del impuesto al cheque y que también se coparticipen los fondos de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

