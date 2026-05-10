Los ocupantes de un crucero MV Hondius, afectado por un brote mortal de hantavirus que ha desatado la alarma internacional, comenzaron a desembarcar este domingo en las Islas Canarias, España, algunos para exámenes médicos y otros serán casi de inmediato repatriados a sus países, en vuelos ya especialmente programados.

Tres pasajeros del MV Hondius —un matrimonio neerlandés y una mujer alemana— han fallecido, mientras que otros han enfermado con esta rara enfermedad, que generalmente se transmite entre roedores. No existen vacunas ni tratamientos específicos para el hantavirus, que es endémico en Argentina, de donde zarpó el barco en abril.

El riesgo de contagio de hantavirus a partir de los pasajeros del crucero es bajo, según la OMS

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Sin embargo, las autoridades sanitarias han recalcado que el riesgo para la salud pública mundial es bajo y han restado importancia a las comparaciones con una repetición de la pandemia de COVID-19. El último vuelo para evacuar a la mayoría de los casi 150 pasajeros y tripulantes del barco partirá hacia Australia el lunes, antes de que el barco continúe su viaje hacia los Países Bajos, según informó la ministra de Sanidad española, Mónica García.

Cómo es el traslado de los pasajeros del MV Hondius

Los pasajeros, vestidos con trajes médicos azules, comenzaron a desembarcar del buque de bandera neerlandesa en embarcaciones más pequeñas para llegar al puerto de Granadilla, en Tenerife, según pudieron observar periodistas de la AFP.

Los evacuados abordaron un autobús para su traslado al aeropuerto de Tenerife Sur, desde donde debían despegar sus vuelos de repatriación. “Ha comenzado el desembarque de los pasajeros y del miembro de la tripulación española”, confirmó el Ministerio de Salud en Telegram.

Los 14 españoles a bordo partirían primero, seguidos de un vuelo procedente de los Países Bajos que también transportaría a ciudadanos de Alemania, Bélgica, Grecia y parte de la tripulación, explicó García.

También se planificaron vuelos separados para ciudadanos canadienses, turcos, franceses, británicos, irlandeses y estadounidenses para el domingo, añadió García.

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Periodistas de la AFP en Granadilla observaron carpas blancas instaladas a lo largo del muelle y que la policía, numerosos agentes con trajes de protección médica, había acordonado parte del pequeño puerto industrial. El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, acompaña a funcionarios españoles para supervisar la delicada operación.

Las autoridades regionales han advertido que debe completarse antes del lunes, fecha en la que las condiciones meteorológicas adversas obligarán al barco a zarpar. El único tipo de hantavirus que se transmite de persona a persona —el virus andino— se ha confirmado entre los casos positivos, lo que ha generado preocupación internacional.

La OMS informó el viernes que había confirmado seis casos de los ocho sospechosos. No quedan casos sospechosos a bordo del barco.

El MV Hondius llegó a Tenerife la madrugada del domingo procedente de Cabo Verde, donde tres personas infectadas ya habían sido evacuadas a Europa a principios de semana. El barco zarpó de Ushuaia, Argentina, el 1 de abril para un crucero por el océano Atlántico con destino a Cabo Verde.

La OMS cree que la primera infección se produjo antes del inicio de la expedición, seguida de la transmisión entre personas a bordo del buque. Sin embargo, el funcionario provincial de salud de Argentina, Juan Petrina, afirmó que existía una probabilidad prácticamente nula de que el neerlandés vinculado al brote contrajera la enfermedad en Ushuaia, debido al largo período de incubación del virus, que dura varias semanas, entre otros factores.

Las autoridades sanitarias de varios países han estado rastreando a los pasajeros que ya desembarcaron y a cualquier persona que haya podido tener contacto con ellos.

Una azafata de la aerolínea neerlandesa KLM, que estuvo en contacto con un pasajero infectado del crucero y posteriormente presentó síntomas leves, dio negativo en la prueba de hantavirus, según informó la OMS el viernes.

AFP/HB