El riesgo de contagio de hantavirus a partir de los pasajeros del crucero es bajo, según la OMS

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, escribió una carta a los pobladores de Tenerife, en las Islas Canarias, para llevarles calma ante el desembarco de los pasajeros del crucero con un brote de hantavirus a bordo. Para reforzar la tranquilidad, Tedros se hizo él mismo presente en el puerto de Granadilla, a donde llegarán los viajeros que aún no fueron evacuados, y que por el momento están asintomáticos.

Según la conferencia de prensa que dio el sábado por la noche el director de la OMS en conjunto con las autoridades políticas y sanitarias españolas, hay 23 países listos para trasladar a los pasajeros del crucero. Los funcionarios subrayaron que los equipos de protección están listos para traer a los aproximadamente 150 pasajeros a tierra con la seguridad de no generar cadenas de contagio. “El riesgo es bajo para la población de Tenerife, el gobierno español se ha ocupado de todo”, declaró Tedros, quien subrayó la importancia de la “solidaridad” para enfrentar amenazas biológicas.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La diferencia entre el coronavirus y el hantavirus

Los epidemiólogos hacen cálculos para evaluar cuál es el riesgo de contagio -y de pandemia- de los nuevos virus y de aquellos, como el hantavirus, que proceden del mundo animal. Así, observan cuál es la letalidad del microbio y cuántas personas se enferman en espacios contenidos, como los hogares unifamiliares.

Para bajar el temor de que el brote de hantavirus termine en una pandemia como la del coronavirus basta chequear cuántas personas se enfermaron en cada crucero. El cardiólogo Jonathan Reiner hizo la cuenta en X: en febrero de 2020, 712 personas se infectaron en el barco Diamond Princess, lo que representó 1 de cada 5 personas a bordo. En el brote actual de hantavirus en el MV Hondius, se infectaron 8 personas de los 147 pasajeros y tripulación, lo que representa 1 de cada 20.

Otra razón para no tener miedo reside en la paradoja de que el hantavirus tiene una alta letalidad: mata a entre el 30 y el 50% de las personas a las que infecta. Aunque la incubación puede demorar más de un mes, el desenlace es rápido, en alrededor de 72 horas, lo que le impide al virus saltar a otra persona y seguir infectando.

Pedido de calma a los pobladores de Tenerife

A pesar de todos estos cálculos tranquilizadores, la población de Tenerife, a donde desembarcarán el domingo los pasajeros que todavía están en el MV Hondius, ha manifestado ruidosamente su oposición en las calles y redes sociales.

Con el trasfondo de la pandemia de Covid-19 fresca en la memoria, no es para culparlos. De ahí que el propio director de la OMS, Tedros, les escribiera una carta dirigida especialmente a los pobladores, en la que les dice: “Necesito que me escuchen con claridad: esto no es otro COVID-19. El riesgo actual para la salud pública por el hantavirus sigue siendo bajo”.

El virus a bordo del MV Hondius es la cepa Andes del hantavirus. “Es grave”, reconoce Tedros en su misiva. “Tres personas han perdido la vida, y nuestros corazones están con sus familias. El riesgo para ustedes, que viven su vida diaria en Tenerife, es bajo. Esta es la evaluación de la OMS, y no la hacemos a la ligera”.

Mortalidad alta, contagio bajo

El hantavirus no es una enfermedad frecuente en el continente americano. Estados Unidos ha registrado menos de mil casos anuales, mientras que países como Argentina, Brasil, Chile y Paraguay notifican pequeños números de contagios cada año. Sin embargo, pese a la baja incidencia, la enfermedad preocupa a las autoridades sanitarias por su alta letalidad.

El hantavirus puede producir distinto tipo de enfermedades, desde una fiebre y cefalea hasta un daño renal agudo. En el continente americano, es común que tras la infección se produzca un síndrome cardiopulmonar que culmina en una insuficiencia respiratoria y shock. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en las Américas la tasa de mortalidad del síndrome cardiopulmonar puede llegar hasta el 50%.

Sin embargo, se trata mayormente de una enfermedad que padecen quienes trabajan en ámbitos rurales y están en contacto con deposiciones del ratón colilargo. Las autoridades sanitarias consideran de mayor riesgo actividades como limpiar espacios infestados de roedores, trabajar en áreas rurales o forestales, o permanecer en viviendas donde hay presencia de ratones.

El miedo a los supercontagiadores

El genoma del virus que afectó a los pasajeros del crucero es casi idéntico al que se aisló en Epuyén, Argentina, en 2018, según acaban de anunciar los científicos. Durante aquel brote, existieron supercontagiadores, personas capaces de infectar a numerosas otras, según un estudio publicado por el investigador Gustavo Palacios en el New England Journal of Medicine. Durante un sepelio, una viuda de un hombre con hantavirus contagió a 10 personas en ese entonces. Lo bueno es que el test de PCR ahora puede diagnosticar la infección antes de que produzca síntomas.

La cepa Andes suele transmitirse entre personas cercanas que tienen un contacto prolongado, como familiares o pasajeros de un crucero. Palacios, por ejemplo, consideró para su estudio que una persona en riesgo o cercana era cualquiera que hubiera estado a menos de un metro, por lo menos 30 minutos, expuesto a una persona infectada.

El microbiólogo argentino explicó que el virus de la cepa Andes tiene un tope de contagios. “En la mayoría de hantavirus el freno se encuentra en el primer contagio, no pasa de persona a persona. En el virus de los Andes es un poco más: nosotros vimos hasta tres generaciones, Pero no hay casos de contagio sostenido”, declaró al diario El País.

El reloj corre contra los contagios

Se estima que la transmisión viral ocurre durante las etapas iniciales de la enfermedad, aproximadamente desde que aparecen los síntomas hasta que el paciente es internado. Pero la experiencia de la Argentina muestra que la incubación puede durar hasta 45 días. Para evitar contagios, se recomienda el uso de guantes, camisolín y barbijo grueso (N95) en quienes están en contacto con infectados.

Aunque no existe un tratamiento específico para el hantavirus, actualmente se prueban nuevos antivirales y el sistema de soporte ECMO para que el corazón y los pulmones sobrevivan a la tormenta de citoquinas desencadenada por el hantavirus.

Si bien los pasajeros que todavía están a bordo del crucero parecen asintomáticos, la OMS organizó un operativo con postas epidemiológicas, para desembarcarlos en pequeñas lanchas y luego trasladarlos en buses al aeropuerto de Tenerife, desde donde partirán a sus respectivos países, sin tener contacto con ningún poblador.

El director de la OMS ya está en Tenerife para coordinar este operativo de evacuación de primera mano. Los aviones partirán mañana hacia 23 puntos diferentes, con su carga de pasajeros atribulados a bordo, y ante la mirada atemorizada de un mundo que no olvida el COVID-19.