Por el brote de Hantavirus, la OMS pide a Argentina y EE. UU. que no abandonen el organismo

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo este jueves 7 de mayo que espera que el brote de hantavirus que se está registrando, a partir de los casos del crucero MV Hondius, haga que Estados Unidos y Argentina den marcha atrás en su salida del organismo, que en ambos casos ya se ha hecho efectiva.

En rueda de prensa, por la situación en torno al hantavirus, Ghebreyesus, sostuvo: "Creo que reconsiderarán sus decisiones porque pueden ver lo importante que es la universalidad para la seguridad sanitaria, ya que a los virus no les importa nuestra política, ni nuestras fronteras, ni todas las excusas que podamos tener".

La OMS brindó información de cómo se desarrolló el brote mortal de hantavirus en el crucero que partió de Ushuaia

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La OMS confirmó cinco casos de hantavirus y tres sospechosos a bordo del crucero MV Hondius.

En tanto, durante la conferencia de prensa, el director de la OMS, confirmó que ya son cinco los casos de hantavirus vinculados al crucero MV Hondius, sumados a otros tres bajo sospecha. Mientras la embarcación navega hacia Tenerife, donde se prevé que llegue el domingo, las autoridades españolas diseñaron un operativo de máxima seguridad: el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, advirtió que el buque solo fondeará para permitir una evacuación mediante naves nodrizas, garantizando, según el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que no exista contacto con la población local.

Pese a que el riesgo global se califica como "bajo", la ministra de Sanidad, Mónica García, apeló a la responsabilidad individual de los pasajeros, aunque el Ministerio de Sanidad ya ultima un informe jurídico para imponer cuarentenas obligatorias a los ciudadanos españoles en caso de resistencia.

La naviera Oceanwide, propietaria del crucero MV Hondius, informó que 30 pasajeros de al menos 12 nacionalidades abandonaron el barco en la isla de Santa Elena hace dos semanas, antes de que se declarase el brote de hantavirus.

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La salida de Estados Unidos y Argentina de la OMS

La salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud se formalizó mediante una notificación oficial ante las Naciones Unidas, en mayo de 2025, consolidando un quiebre histórico en la política de cooperación sanitaria del país. Esta decisión, que sigue los pasos de la estrategia adoptada por Estados Unidos, que formalizó su salida en enero de 2026, dejaría a la región en una posición de vulnerabilidad administrativa frente al organismo, justo en el momento en que las autoridades internacionales intentan coordinar respuestas conjuntas ante el avance de nuevas amenazas epidemiológicas.

MEG/ff