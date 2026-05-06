El periplo del hantavirus: los fallecidos en el crucero viajaron por Chile, Uruguay y Argentina antes de embarcar

La pareja de neerlandeses fallecida en el marco de un brote de hantavirus en el crucero MV Hondius recorrió Chile, Uruguay y Argentina antes de embarcar, según informaron autoridades sanitarias, que avanzan en la reconstrucción del itinerario del caso índice para determinar el posible lugar de contagio en regiones donde circula la cepa Andes, la única con evidencia de transmisión entre personas.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, los investigadores siguen el rastro de los movimientos de la pareja —que ingresó a la Argentina el 27 de noviembre, viajó por el país y luego cruzó a Chile en enero— y reconstruyen sus desplazamientos posteriores entre distintos puntos de la región hasta su embarque el 1 de abril, en zonas donde está documentada la circulación del virus. En paralelo, tres personas con síntomas compatibles fueron evacuadas del buque, que permanece detenido frente a Cabo Verde, luego de que especialistas identificaran un caso con la cepa Andes.

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Las autoridades aclararon que, hasta el momento, no se detectaron contagios vinculados en la Argentina, mientras que recordaron que esta variante del virus no tiene registros en Tierra del Fuego, aunque sí en provincias patagónicas como Chubut, Río Negro y Neuquén, además del sur de Chile. En ese contexto, se enviarán equipos técnicos al sur del país para realizar operativos de captura y análisis de roedores, con el objetivo de identificar posibles reservorios naturales del virus.

A su vez, el Gobierno coordina acciones con otros países involucrados en el caso, a los que se enviará material genético del virus y recursos para facilitar el diagnóstico, junto con protocolos de atención, en un intento por contener el brote y mejorar la detección temprana de posibles casos.

Qué se sabe del brote en el crucero

El episodio se da en el marco de un brote a bordo del crucero que ya dejó al menos tres muertos y varios casos bajo estudio, lo que activó operativos sanitarios internacionales.

Según se confirmó, se trata de la cepa Andes, una variante poco frecuente que puede transmitirse entre personas en situaciones de contacto estrecho, especialmente en ambientes cerrados como los de una embarcación.

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Aunque la situación generó preocupación, especialistas y organismos internacionales sostienen que el riesgo de propagación a gran escala es bajo, ya que este tipo de contagio requiere condiciones muy específicas.

LB