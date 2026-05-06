Hantavirus: Argentina envía insumos para diagnóstico a los países que investigan a los afectados

Tras la confirmación de un brote de hantavirus a bordo del buque MV Hondius, el Ministerio de Salud de la Nación activó un esquema de respuesta que combina cooperación internacional y vigilancia epidemiológica local. El episodio, que ya registra ocho casos confirmados y tres fallecidos, encendió alertas sanitarias en varios países y posicionó a la Argentina como actor clave en la contención.

La cartera sanitaria dispuso el envío de insumos a laboratorios de España, Senegal, Sudáfrica, Países Bajos y el Reino Unido. Se trata de materiales que permitirán realizar unas 2.500 pruebas diagnósticas, entre ellos ARN del virus Andes -esencial para la detección molecular- y placas de ELISA con antígenos específicos, utilizadas en estudios serológicos para identificar anticuerpos.

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La intervención no se limita a la provisión de insumos. También incluye asistencia técnica, guías de diagnóstico y protocolos de tratamiento, en un intento por estandarizar el abordaje clínico en los distintos sistemas de salud involucrados.

El dato epidemiológico central es la confirmación de que la variante detectada corresponde a la cepa Andes, un subtipo con circulación histórica en la Patagonia argentina -principalmente en Chubut, Río Negro y Neuquén- y en el sur de Chile. La particularidad es que el buque había zarpado desde la Argentina el 1° de abril, lo que obliga a las autoridades a considerar múltiples escenarios posibles de contagio.



En paralelo al despliegue internacional, el Ministerio de Salud y la ANLIS-Malbrán avanzan en una investigación para reconstruir el recorrido del caso "índice", dos ciudadanos holandeses que presentaron los primeros síntomas. Según los registros, ingresaron al país en noviembre del año pasado y realizaron un extenso itinerario terrestre que incluyó la Patagonia, cruces a Chile, el paso por Mendoza, un trayecto hasta Misiones y una salida hacia Uruguay antes de regresar y embarcar en Ushuaia.

Por ahora, no se detectaron casos asociados en territorio argentino. Sin embargo, equipos técnicos del Malbrán viajarán a Tierra del Fuego para realizar operativos de captura y análisis de roedores, principales reservorios del virus, con el objetivo de identificar una eventual circulación local.

El dato no es menor: la provincia no registra casos de hantavirus desde 1996, cuando se estableció la notificación obligatoria. Aun así, las autoridades sanitarias decidieron intensificar la vigilancia en toda la región patagónica, en coordinación con las jurisdicciones provinciales.