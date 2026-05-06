Hantavirus en un crucero: por qué los infectólogos consideran “marginal” la transmisión entre personas

La posibilidad de transmisión interhumana de hantavirus volvió a generar preocupación internacional luego del brote detectado en el crucero MV Hondius. Sin embargo, especialistas remarcaron que se trata de un mecanismo de contagio “marginal” y excepcional dentro de una enfermedad cuyo principal origen continúa siendo el contacto con roedores infectados.

El infectólogo francés Vincent Ronin explicó en diálogo con AFP que las condiciones particulares del barco —espacios cerrados, pasillos estrechos y pasajeros de mayor edad— pudieron haber favorecido una propagación poco habitual de la enfermedad.

Identifican la cepa andina de hantavirus: se transmite entre humanos y contagió a tres pasajeros del crucero

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“El modo de transmisión principal es por contacto con excrementos de roedores salvajes que contaminan espacios cerrados”, sostuvo el especialista. En ese sentido, recordó que el contagio suele producirse al inhalar partículas presentes en ambientes como galpones, desvanes o cobertizos donde hubo presencia de roedores.

Qué se sabe sobre la transmisión interhumana del hantavirus

Aunque el hantavirus se encuentra presente en distintos continentes, los casos de transmisión entre personas son extremadamente raros. Según Ronin, la cepa “Andes”, identificada en el crucero, es una de las pocas variantes capaces de propagarse de manera interhumana y es específica de América del Sur.

Los antecedentes registrados ocurrieron principalmente en contextos hospitalarios, donde pacientes infectados mantuvieron contacto estrecho y prolongado con cuidadores o familiares.

El especialista explicó que la transmisión aérea entre humanos requiere condiciones mucho más específicas que otros virus respiratorios como la gripe o el Covid-19. “Se necesitan situaciones de proximidad intensa, aglomeración o vulnerabilidad de las personas expuestas”, detalló.

Cómo pudo originarse el brote en el crucero MV Hondius

Las investigaciones epidemiológicas aún continúan y no descartan que haya existido una fuente común de contagio vinculada a roedores dentro de la embarcación.

No obstante, los expertos consideran que el entorno del barco pudo haber amplificado el riesgo. La imposibilidad de ventilar correctamente algunos sectores, la convivencia permanente en espacios reducidos y la presencia de pasajeros mayores habrían creado un escenario excepcional para facilitar la transmisión.

Ronin remarcó que las condiciones de hacinamiento registradas en el crucero no representan la forma habitual de propagación de la enfermedad y descartó, por el momento, un escenario de epidemia generalizada.

Cuáles son los síntomas y el período de incubación

El período de incubación del hantavirus puede variar entre una y seis semanas. Durante ese tiempo, las personas expuestas deben mantenerse bajo vigilancia médica para detectar posibles síntomas tempranos.

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La enfermedad puede presentar fiebre, dolores musculares, fatiga y complicaciones respiratorias severas. La letalidad varía según la cepa viral y la calidad de atención sanitaria disponible, con tasas estimadas entre el 10% y el 50%.

Actualmente no existe una vacuna aprobada ni un tratamiento antiviral específico para todos los tipos de hantavirus. La atención médica se basa principalmente en el manejo de los síntomas y el soporte intensivo en los casos más graves.

El rol de la OMS y el seguimiento a los pasajeros

La situación del crucero es coordinada por la Organización Mundial de la Salud debido a la presencia de pasajeros de diferentes nacionalidades.

El operativo sanitario busca, por un lado, evacuar rápidamente a los pacientes que requieren internación y, por otro, realizar un seguimiento epidemiológico exhaustivo de todas las personas que estuvieron en contacto con los casos confirmados.

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Tras completar los períodos de aislamiento y monitoreo, los pasajeros que no desarrollen síntomas podrán regresar a sus países bajo protocolos de seguridad sanitaria.

Por qué los especialistas descartan una epidemia

De acuerdo con los expertos, algunos pasajeros podrían haber estado expuestos al virus antes de abordar el crucero en territorio argentino. Sin embargo, las autoridades sanitarias no registraron una situación anormal de circulación del virus ni un aumento de casos que sugiera un brote epidémico en el país.

Para Ronin, lo ocurrido en el MV Hondius debe interpretarse como un evento excepcional asociado a condiciones muy específicas de convivencia y confinamiento. “Se trataría de un modo de transmisión marginal”, concluyó el infectólogo.

LV / EM