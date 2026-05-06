Identifican la cepa andina de hantavirus: se transmite entre humanos y contagió a tres pasajeros del crucero

A partir del brote mortal de enfermedad respiratoria a bordo del crucero de lujo MV Hondius, se detectó una cepa poco común del hantavirus, que a diferencia de las otras puede transmitirse entre personas que mantienen contacto estrecho por la largo tiempo. Dos de las personas evacuadas a Sudáfrica desde el barco que zarpó de Ushuaia portan esta infección, según confirmó este miércoles el mnisterio de Salud de este país.

Una de las personas en las que se verificó la presencia del virus ha muerto, mientras que otra permanece hospitalizada en Johannesburgo. Una tercera está recibiendo cuidados por el hantavirus en Zurich, Suiza. Todavía no se ha confirmado la presencia de hantavirus en los otros dos pasajeros fallecidos, ni tampoco en las otras tres personas que están en observación.

El crucero MV Hondius zarpó de Ushuaia hace poco más de un mes y cruzó el Atlántico.

La Organización Mundial de la Salud anunció que este miércoles por la mañana se logró evacuar a otras tres personas con síntomas compatibles con el hantavirus para llevarlos a recibir atención médica a los Países Bajos. Se trata de un ciudadano neerlandés de 41 años, una alemana de 65 y un británico de 56, según el Ministerio de Asuntos Exteriores neerlandés. Según la empresa Oceanwide Expeditions, son el médico de a bordo, otro miembro de la tripulación y una pasajera, vinculada a un ciudadano alemán que murió a bordo la semana pasada.

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La OMS confirmó también que otro pasajero, de nacionalidad suiza, está recibiendo atención médica en Zurich. Otras 150 personas permanecen a bordo del MV Hondius, anclado cerca de las costas de Praia, Cabo Verde, bajo "estrictas medidas de precaución", según la compañía operadora. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró que "el riesgo general para la salud pública sigue siendo bajo".

La andina es la única cepa del hantavirus que puede transmitirse entre humanos

El ministerio de Salud de Sudáfrica informó al Parlamento que identificó la cepa andina, y la caracterizó como "la única conocida que puede transmitirse de persona a persona". En general, el virus se transmite a través de roedores, por su orina, saliva o heces. Esta cepa es común en América latina, pero la transmisión entre humanos solo ocurre en casos de contacto "muy estrecho".

Se está rastreando a los contactos de los infectados; 42 de 62 personas ya fueron identificadas: personal de distintos puertos, médicos y paramédicos, tripulación aérea y conductores de ambulancia.

España permite al barco atracar en Canarias, pero la autoridad regional se niega

La empresa naviera sigue buscando dónde pueden desembarcar los 150 pasajeros que continúan a bordo. El gobierno español aceptó que lo hagan en las islas Canarias, pero la autoridad regional rechazó esta propuesta y pidió una reunión urgente con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.

El presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, declaró: "No puedo permitir que el barco entre en Canarias. Esta decisión no obedece a ningún criterio técnico ni nos han proporcionado información suficiente para mantener un mensaje de calma". Tambíén pidió garantías y seguridad para los habitantes de las islas, así como para los pasajeros.