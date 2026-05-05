Síndrome de Couvade: por qué algunos hombres sienten síntomas de embarazo sin estar gestando

Las náuseas, el cansancio extremo o los cambios de humor no son exclusivos de quienes cursan un embarazo. En algunos casos, estos síntomas también aparecen en sus parejas o en personas cercanas. Este fenómeno, conocido como síndrome de Couvade, describe una experiencia en la que alguien que no está gestando desarrolla manifestaciones físicas y emocionales similares a las del embarazo.

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Aunque durante años fue considerado extraño o anecdótico, investigaciones recientes indican que podría ser más común de lo que se pensaba, especialmente entre futuros padres primerizos.

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Qué es el síndrome de Couvade y cuáles son sus síntomas

El síndrome de Couvade —también llamado “embarazo por empatía”— se manifiesta cuando una persona cercana a una embarazada experimenta síntomas propios de la gestación sin tener una causa médica que los explique.

Entre los más frecuentes se encuentran:

- Náuseas y molestias digestivas

- Fatiga intensa

- Dolores musculares o de espalda

- Cambios de humor

- Aumento de peso o antojos

El patrón suele replicar el del embarazo: los síntomas aparecen en el primer trimestre, disminuyen en el segundo y pueden intensificarse nuevamente en el tercero, para desaparecer tras el nacimiento.

El término fue popularizado en el siglo XIX por el antropólogo Edward Burnett Tylor, quien lo utilizó para describir prácticas culturales en las que los hombres imitaban el parto o el posparto.

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Por qué ocurre el síndrome de Couvade: estrés, empatía y cambios emocionales

Aunque no existe una única explicación, la mayoría de los especialistas coincide en que el síndrome tiene un origen multifactorial. El embarazo implica una transformación profunda en la vida de una pareja, con cambios emocionales, sociales y de identidad.

En ese contexto, los futuros padres pueden experimentar:

- Ansiedad por la responsabilidad

- Estrés ante los cambios de vida

- Reconfiguración del vínculo de pareja

- Inseguridad o temor al nuevo rol

Diversos estudios señalan que alrededor de uno de cada diez padres puede desarrollar depresión durante el embarazo o el posparto, mientras que hasta el 18% presenta altos niveles de ansiedad. En muchos casos, los síntomas físicos del síndrome de Couvade podrían ser una forma de expresar ese malestar emocional.

Cambios hormonales en los hombres durante el embarazo

Además del componente psicológico, la ciencia encontró indicios de una base biológica. Investigaciones en parejas primerizas detectaron que los hombres pueden experimentar cambios hormonales durante el embarazo de su pareja.

Entre ellos se destacan:

- Descenso de testosterona

- Reducción de estradiol

Estos cambios se asocian con una mayor predisposición al cuidado y al vínculo con el bebé. También podrían explicar algunos síntomas físicos, como el aumento de peso o el cansancio.

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A su vez, estudios recientes indican que el cerebro de los padres también se modifica tras el nacimiento, en áreas relacionadas con la empatía, el apego y la interpretación de las señales del recién nacido.

Síndrome de Couvade: qué dicen los estudios sobre su frecuencia

Aunque no está reconocido oficialmente como un trastorno médico —no figura en manuales clínicos internacionales—, el síndrome de Couvade fue documentado en distintos países con resultados variables.

Algunas investigaciones indican que:

- Hasta el 52% de los padres en Estados Unidos reportaron síntomas

- En países como China o Polonia, la cifra puede llegar al 70%

- En regiones como Suecia o Rusia, oscila entre el 20% y el 35%

Las diferencias responden a factores culturales, sociales y a la forma en que se define el síndrome en cada estudio.

De ritual ancestral a fenómeno contemporáneo

Antes de ser analizado por la medicina, la “couvade” formaba parte de rituales antiguos. En distintas culturas, los hombres imitaban el parto o permanecían en reposo tras el nacimiento como forma de reconocimiento del hijo o protección simbólica de la madre.

Con el tiempo, estas prácticas comenzaron a interpretarse desde la Psicología como manifestaciones involuntarias vinculadas a la empatía y al vínculo emocional.

Hoy, algunos especialistas sostienen que el síndrome de Couvade no debería verse como una patología, sino como una expresión del involucramiento afectivo en el proceso de gestación.