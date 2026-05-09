Operativo de alto riesgo en España para evacuar el crucero del hantavirus

En medio de protestas de la población de Tenerife, el gobierno de España tiene previsto comenzar a desembarcar mañana a los pasajeros del MV Hondius, afectados por un brote de hantavirus que hasta ahora dejó tres muertos y otros tres contagiados.

El portavoz del gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, sostuvo que la acción debe realizarse en un período determinado por las condiciones climáticas. “La única ventana de oportunidad que tenemos para realizar esta operación es en torno a las 12 de la mañana del domingo y hasta que cambien las condiciones meteorológicas a partir del lunes”, explicó a la prensa Alfonso Cabello.

El gobierno desplegó un enorme operativo para llevar adelante este proceso. Tal y como ha sido estipulado, el MV Hondius no podrá atracar en el puerto, sino que tendrá que fondear frente a la costa de Tenerife, donde los pasajeros serán recogidos por embarcaciones más pequeñas. Una vez en tierra, serán conducidos en autobús hasta el aeropuerto de Tenerife Sur, desde donde partirán a sus respectivos países en vuelos especiales.

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“Si el lunes no está toda la operativa hecha, el barco deberá continuar camino. Porque las condiciones de navegación van a cambiar de una manera muy significativa en el entorno del puerto”, indicó Cabello.

De acuerdo con el portavoz del Ejecutivo canario, la llegada del buque se espera mañana de madrugada, entre las 3 y las 5. El MV Hondius se arrimará al puerto de Granadilla, con poco movimiento y actividad comercial, a escasa distancia del aeropuerto internacional de Tenerife Sur, algo que facilitaría el traslado de los pasajeros y tripulantes.

El destino del MV Hondius despertó preocupación internacional tras saberse que tres personas que habían estado a bordo de este crucero que inició su travesía en abril desde Argentina habían muerto. Otros tres pasajeros enfermos fueron desembarcados el miércoles frente a Cabo Verde, antes de que la embarcación pusiera rumbo hacia las Islas Canarias con casi 150 personas a bordo, entre pasajeros y miembros de la tripulación, de 23 países.

La ministra española de Sanidad, Mónica García, sostuvo que “en principio”, las personas que quedan en la nave “son asintomáticas, no necesitan un traslado especial”. “Estamos tomando todas las decisiones que tengamos que tomar, siempre sabiendo que tenemos que valorar todos los escenarios posibles”, resaltó la ministra en la televisión pública española, tratando de llevar calma a la población de Tenerife, que se mostró preocupada por la posibilidad de que se expanda el virus. Hubo algunas protestas en ese sentido.

Riesgo mínimo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) insistió ayer en que el riesgo del hantavirus para la población en general sigue siendo mínimo.

“Se trata de un virus peligroso, pero únicamente para la persona realmente infectada. En cuanto al riesgo para la población en general, sigue siendo extremadamente bajo”, declaró en Ginebra el portavoz de la OMS, Christian Lindmeier. “No se está propagando ni de lejos como se propagaba el covid”, recalcó.

Lindmeier destacó que incluso entre las personas que se alojaron en los mismos camarotes con una persona contagiada a bordo del crucero “parece que, en algunos casos” no hubo contagio.

El hantavirus normalmente se propaga a través de las heces o la orina de roedores. La única cepa de hantavirus que puede transmitirse de persona a persona es el Andes, la que afectó a los pasajeros del crucero.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, viajará a Canarias para participar en la coordinación del “dispositivo activado”, informó el Ministerio de Interior español.

Canarias en vilo. “Llevamos tres días en que el tema” de conversación “es ese”, explica Alicia Rodríguez, propietaria de una heladería en centro neurálgico de El Médano. “La gente está pensando en eso, en lo que pasó hace cinco o seis años”, en una pandemia (de covid) cuyas “consecuencias las pagamos durante dos años”, narra la mujer.

El gobierno de Pedro Sánchez viene reiterando que la llegada del MV Hondius no constituye “ningún riesgo para la población canaria ni para su actividad económica”, pero el Ejecutivo regional se opuso a la llegada del barco y se quejjó de no haber sido informado ni consultado. “Todo el mundo está preocupado y demás por lo que puede traer” el barco, contó Cristo Álvarez, de 42 años. Eso sí, puntualizó que hay “que ayudar” a los pasajeros del barco.

El Médano, una localidad bohemia famosa por sus playas, vive fundamentalmente del turismo, gracias a una parte de los más de 18 millones de turistas que visitan las Canarias cada año. Si bien el arribo del barco con hantavirus generó miedo, no espantó a los visitantes.