EE.UU. ataca petroleros iraníes y las negociaciones penden de un hilo

Un avión de combate estadounidense atacó e inutilizó dos petroleros con bandera iraní este viernes en el estrecho de Ormuz cuando intentaban romper el bloqueo de Washington a los puertos de la República Islámica, lo que provocó ataques de represalia y sacudió una frágil tregua. Esto ocurre mientras Teherán analiza la última propuesta de EE.UU. para poner fin a la guerra en Medio Oriente.

El Comando Central de Estados Unidos informó que un F/A-18 Super Hornet utilizó municiones de precisión contra dos buques en el Golfo de Omán, puerta de entrada al vital Estrecho de Ormuz, para impedir que continuaran su viaje hacia Irán.

El avión de combate “neutralizó ambos petroleros tras disparar municiones de precisión contra sus chimeneas”, sostuvo en un comunicado. Luego, un buque de guerra estadounidense ordenó a la tripulación que evacuara la sala de máquinas, que luego destruyó con múltiples ráfagas de su cañón de cinco pulgadas, dejando la nave fuera de servicio.

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Un oficial militar iraní declaró a los medios locales que la armada del país había “respondido a la violación del alto el fuego y al terrorismo estadounidense con ataques”, pero que luego “los enfrentamientos cesaron”.

Teherán cerró de facto el vital estrecho de Ormuz –una ruta clave para los envíos de petróleo y gas– después del inicio de la campaña aérea estadounidense-israelí contra Irán el 28 de febrero. Y más tarde, EE.UU. anunció su bloqueo de los puertos iraníes tras el fracaso de las conversaciones de paz en Pakistán.

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, dijo ayer que era “inaceptable” que Teherán controlara el crucial estrecho. En declaraciones a la prensa en Roma, ratificó que Washington aún estaba esperando la respuesta de Irán a su última propuesta y expresó su esperanza de que fuera “una oferta seria”.

Washington envió a Irán, a través de mediadores paquistaníes, una propuesta para extender la tregua en el Golfo y permitir conversaciones sobre una solución definitiva al conflicto iniciado hace diez semanas con los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, declaró ayer que la propuesta aún estaba “en revisión y, una vez que se tome una decisión final, sin duda se anunciará”.

Qué contiene la propuesta. Según medios estadounidenses, el gobierno de Donald Trump quiere declarar formalmente el fin de la Operación Furia Épica a cambio de que Irán cese sus ataques con misiles contra activos estadounidenses e israelíes y reabra el estrecho.

El memorándum establece un periodo de 30 días de negociaciones intensivas en Islamabad o Ginebra para resolver los detalles técnicos de un acuerdo a largo plazo. Washington exige que Irán suspenda temporalmente todo el enriquecimiento de uranio. La duración es el punto de mayor fricción: EE. UU. pide entre 12 y 20 años, mientras Irán propone solo 5.

Una demanda clave de EE.UU. es que Irán envíe sus reservas de uranio altamente enriquecido fuera del país para evitar la capacidad de ruptura nuclear rápida. Y que acepte controles por parte de la OIEA, incluyendo “inspecciones sorpresa” y el posible cierre de instalaciones subterráneas.

En la propuesta, Washington se compromete a levantar su bloqueo naval si Irán garantiza el libre tránsito por Ormuz y detiene el hostigamiento a cargueros. Como incentivo, Washington liberaría miles de millones de dólares en activos iraníes congelados en el extranjero y aliviaría gradualmente las sanciones económicas.

Aunque las fuentes citadas por los medios norteamericanos sugieren que el memorándum inicial evita temas complejos como los misiles balísticos para facilitar la firma, medios israelíes como Haaretz o The Jerusalem Post subrayan que el gobierno del premier Benjamin Netanyahu presiona para que cualquier acuerdo final incluya limitaciones estrictas a los misiles y al apoyo a grupos como Hezbollah. Trump ya advirtió públicamente que, si Irán no acepta estos términos básicos, se reanudarán los bombardeos a una escala mucho mayor.