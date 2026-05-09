EE.UU. hundió otra "narcolancha" y ya dejaron 189 muertos esos ataques en el Caribe

Otra embarcación que el ejército de Estados Unidos consideró como vinculada al tráfico de drogas fue atacada con misiles y hundida en el Caribe, esta vez en la zona del Pacífico Oriental.

En un comunicado el Comando Sur del ejército estadounidense indicó que otra "narcolancha", como suelen llamar a estas embarcaciones, había sido alcanzada con misiles, con un saldo de dos muertos y un sobreviviente.

Como contexto, el ataque a la pequeña embarcación hundida este viernes 8 de mayo, se da después de docenas de otros golpes similares en los últimos meses, y que contabilizan al menos 189 muertos la ofensiva militar de Washington contra esas "narcolanchas".

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El Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) informó que una persona sobrevivió al ataque, sin especificar su estado, y añadió que se había notificado a la Guardia Costera estadounidense para que iniciara una misión de búsqueda y rescate.

Como en ataques anteriores, el informe señaló en X que la embarcación era "operada por organizaciones designadas como terroristas" y que "la inteligencia confirmó que el navío transitaba por rutas de narcotráfico conocidas".

La administración del presidente Donald Trump inició estos ataques a inicios de septiembre e insiste en que, en la práctica, está en guerra con lo que denomina "narcoterroristas" que operan desde América Latina, sin proporcionar evidencias de que dichas naves en efecto lleven drogas.

AFP/HB