Hay frases que dejan huellas... Algunas memorables, por lo dolorosas, como "tenemos que tratar de no robar dos años", cuando Luis Barrionuevo intentaba 'explicarle' a un azorado Mariano Grondona que "el país debía cambiar, porque llegó un hombre nuevo que se llama Carlos Menem...". Y este viernes 8 de mayo, el azorado fue Luis Majul en su programa nocturno de LN+, cuando el abogado Mauricio D'Alessandro, una cara habitual en los medios y defensor en la actualidad de Diego Spagnuolo en la causa que investiga presunta corrupción por miles de millones de pesos en la disuelta Andis, en una charla que venía sobre los problemas inmobiliario-judiciales de Manuel Adorni dijo lo siguiente: "Mirá Luis, con dos millones y medio de sueldo mensual, ni el Papa Francisco se salva de ir preso por enriquecimiento ilícito, porque es muy dificil vivir con lo que gana hoy un funcionario...".

"Si hoy hubiera una investigación en masa a todos los funcionarios, con dos millones y medio de pesos van... es decir... tienen todos problemas", agregó el letrado, y fue claramente visible como cortó la frase luego de 'van' porque apuntaba que irían todos presos. No alcanzó a completarlo, pero fue lo que sonó implícito.

"Esto hay que cambiarlo o sincerarlo..."

Había más del abogado de Spagnuolo: "Claramente esto hay que cambiarlo de alguna manera, o sincerar que eso no es delito, porque todo el mundo está viviendo de plata que no es del sueldo".

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Laura Di Marco asistía absorta, Luis Gasulla alcanzó a esbozar una sonrisa mínima, y allí Majul le preguntó a D'Alessandro, para que no quedaran dudas: "Lo que usted quiere decir es que todo el mundo tiene una economía negra por encima de su declaración jurada? Adorni y todo el mundo...?

"Y rebusques negros..." agregó el abogado, señalando "¿Y si no cómo pueden vivir (los funcionarios) con dos millones y medio de pesos?" No pueden resistir, ni pagar los últiles del colegio...":

Lo que había dicho en Modo Fontevecchia

Ya algo en la misma sintonía había esbozado D'Alessandro hace algunas semanas entrevistado por Jorge Fontevecchia, cuando en su programa matinal en Net TV, sostuvo que "el gobierno de Javier Milei fijó una vara muy alta, una vara demasiado alta para la política en general, y en eso esto es transversal a toda la política. Hay prácticas que la propia política considera que no son delitos, pero que muchas veces están muy cerca del fallo ético. Concretamente, el otro día pensaba sobre los créditos. Los créditos baratos, los créditos que se denominan subsidiados, hacen que aquel que lo saca termine pagando nada. Eso lo sabe todo el mundo y todo el mundo aspira a tener un crédito subsidiado, al cual accede poca gente":

"Pasa en el Banco Central, pasó con el dólar barato. Que alguien me explique: salieron de la Argentina más de 100,000 millones de dólares a dólar oficial que podían volver a la Argentina vía importaciones, en el mejor de los supuestos, o vía cable de alguna cueva financiera al triple de su valor. La realidad es esa inequidad que convirtió a la Argentina en un desastre para vivir y en un lugar de vivillos y aprovechadores. La política está dentro de los argentinos que se quieren aprovechar de eso", agregó en aquella ocasión D'Alessandro.

Algunas de las reacciones en X

La frase de D'Alessandro de que "con 2,5 millones mensuales hasta el Papa Francisco iría preso por Enriquecimiento Ilícito" fue replicada por numerosas cuentas, que a su vez generaron ásperas respuestas, recordando que los jubilados de la mínima apenas pasan los 400 mil pesos mensuales, y otras de tono mucho más agresivo. Dejamos algunas (entre las que no apelaron a insultos):

HB