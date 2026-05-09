Un vuelo que salió de Santa Elena, posible punto de expansión del virus

La compañía turística holandesa Oceanwide Expeditions, que opera el crucero Hondius afectado por el hantavirus, confirmó que 30 pasajeros, incluida la primera víctima mortal, desembarcaron en la remota isla británica de Santa Elena el 24 de abril, antes de conocerse el diagnóstico.

Varios de ellos partieron de allí al día siguiente en un vuelo hacia Johannesburgo, Sudáfrica, lo que desencadenó una cadena de rastreo de contactos no solo en esa conexión, sino también en los viajes posteriores hacia el resto del mundo. Se teme que haya sido un foco de expansión del virus.

Una pasajera enferma -esposa de la primera persona que murió en el brote- estuvo en el vuelo de Johannesburgo a Países Bajos el 25 de abril, pero bajó antes del despegue. Luego murió en un hospital de Johannesburgo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La compañía aseguró que se había contactado con todas las personas que abandonaron el barco para chequear su estado y coordinar el seguimiento médico.

El operador informó que el 1 de abril, un total de 114 pasajeros abordaron el buque antes de que zarpara de Ushuaia, Argentina, para realizar el crucero a través del Océano Atlántico con destino a Cabo Verde. “Estamos trabajando para obtener los datos de todos los pasajeros y la tripulación que embarcaron y desembarcaron en las distintas escalas del MV Hondius desde el 20 de marzo”, explicó.

En Ginebra, la Organización Mundial de la Salud informó a 12 países que sus ciudadanos en el crucero habían desembarcado en Santa Elena. Según la OMS, se trata de Gran Bretaña, Canadá, Dinamarca, Alemania, los Países Bajos, Nueva Zelanda, San Cristóbal y Nieves, Singapur, Suecia, Suiza, Turquía y Estados Unidos.

Conocida por ser el lugar donde Napoleón Bonaparte fue exiliado tras su derrota en la batalla de Waterloo, Santa Elena alberga una comunidad muy unida de alrededor de 4400 habitantes. El crucero hizo escala en esta isla del Atlántico Sur del 22 al 24 de abril. “Todos somos conscientes a estas alturas del desafío al que nos enfrentamos”, declaró el gobernador de Santa Elena, Nigel Phillips. “Ahora estamos respondiendo a una crisis que ninguno de nosotros hubiera deseado”, apuntó.

Mientras tanto, el gobierno de Santa Elena afirmó que actualmente “no hay casos sospechosos ni confirmados de hantavirus en la isla” y que el riesgo para la población sigue siendo bajo. “La situación en Santa Elena permanece estable y controlada”, señaló.

El gobierno precisó que “más del 95 por ciento” de la población no tuvo contacto cercano con los pasajeros o la tripulación del barco, ni subió a bordo de la embarcación, y que actualmente se encuentra “en un riesgo extremadamente bajo de infección”. “Todas las personas identificadas como posibles contactos con pasajeros del MV Hondius han sido contactadas directamente por las autoridades sanitarias”, ratificó.

Como medida de precaución, las autoridades sanitarias locales estaban vigilando a un pequeño número de personas identificadas como de mayor riesgo, concretamente “aquellas que tuvieron un contacto estrecho y prolongado con los pasajeros enfermos del buque”. Se les recomendó que se aíslen en casa durante “45 días”.