La llegada del MV Hondius a España: controles y cuarentena obligatoria

La Comisión de Salud Pública de España aprobó el protocolo sanitario para los pasajeros del crucero afectado por un brote de hantavirus. Entre las medidas dispuestas, se establecieron cuarentenas obligatorias en el Hospital Gómez Ulla de Madrid para los ciudadanos españoles que hayan permanecido en el buque desde el 1 de abril o que hayan tenido contacto con casos confirmados.

Al llegar a España, los pasajeros del crucero serán sometidos a una prueba PCR, que será repetida dentro de siete días. Durante el tiempo de cuarentena se mantendrá una vigilancia activa, que incluye el registro de temperatura dos veces por día para detectar precozmente cualquier síntoma compatible con la infección. Además, los cruceristas permanecerán en habitaciones individuales sin recibir visitas.

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ofrece una conferencia de prensa

En caso de que alguno presente síntomas como fiebre, disnea, mialgias o vómitos, será trasladado de inmediato a una habitación de aislamiento con presión negativa y se le practicará una PCR en sangre y suero. Si el resultado fuera negativo, pero los síntomas continúan, se repetirá la prueba 24 horas después.

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Si los síntomas persisten y no existe otro diagnóstico compatible o “razonablemente certero” para explicar el cuadro, las pruebas serán repetidas cada 48 horas mientras continúe la sintomatología.

En caso de que el resultado positivo sea confirmado por el análisis del Centro Nacional de Microbiología, el paciente será trasladado a la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel del hospital, donde permanecerá internado hasta recibir el alta clínica.

Los detalles fueron informados por el secretario de Estado de Sanidad de España, Javier Padilla, durante una conferencia de prensa junto a la secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones. Ambos explicaron el operativo de evacuación y repatriación de los pasajeros del crucero MV Hondius, previsto para arribar a Tenerife el próximo domingo.

La transmisión entre personas

Gustavo Palacios, microbiólogo argentino, es experto en la cepa de los Andes, una de las variantes con mayor facilidad de contagio entre humanos.

Este brote no es el primero. En 2018, en la Patagonia, hubo un contagio de 34 personas, que derivó en 11 muertes.

Gustavo Palacios

Esa experiencia sirvió para comprobar que el virus puede transmitirse de persona a persona y generar contagios en cadena.

Palacios insiste en que el hantavirus no es la covid y considera que “no hay ninguna posibilidad de una pandemia”. Además, recordó que “en este brote en cadena de 2018, la tasa de contagio subió mucho, pero bajó muy rápido en cuanto se aisló a los contagiados”.

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La tasa de transmisión en ese caso fue alta, de 2,1, pero una vez implementadas medidas de aislamiento leves, básicamente evitar reuniones sociales, disminuyó por debajo de 1 y el virus desapareció.

“Hay menos de mil casos documentados de este virus y en la mayoría de los casos no vemos cadenas de transmisión secundaria”.

RG