Alerta por Hantavirus: un médico denuncia falta de protocolos tras un brote en el MV Hondius

La desesperación se apodera de los pasajeros del crucero MV Hondius, donde un brote de hantavirus ya se ha cobrado la vida de tres personas y ha infectado al menos a otras ocho. El doctor Stephen Kornfield, un médico residente de Oregón que se encuentra a bordo, reveló una alarmante falta de protocolos, asegurando que los viajeros "no han recibido ninguna instrucción sobre cómo regresar a casa de forma segura o cómo desembarcar del barco".

Ante la gravedad del cuadro, Kornfield se ofreció como voluntario para brindar atención médica y tratar a los pasajeros que estuvieron en contacto con el virus, debido a que el médico principal de la embarcación también se enfermó. Esta situación motivó a la congresista de Oregón, Janelle Bynum, a enviar una carta urgente al Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y al director interino de los CDC, Jay Bhattacharya, exigiendo asistencia consular y la repatriación inmediata de los 17 ciudadanos estadounidenses que permanecen en el buque.

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En su misiva, la congresista Bynum fue tajante al calificar la respuesta federal como insuficiente: "Los estadounidenses a bordo merecen que se tomen medidas. Cuatro días es tiempo más que suficiente para que el gobierno federal establezca una respuesta coordinada", sentenció. Según la funcionaria, los ciudadanos están siendo "abandonados por su gobierno" en medio de un brote mortal en el extranjero, atrapados en una situación sanitaria que empeora cada hora.

Bynum exigió una respuesta formal de Rubio y de los CDC antes del cierre de este jueves. Mientras tanto, desde los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) emitieron un comunicado asegurando que la administración sigue de cerca la situación y que su máxima prioridad es la seguridad de los pasajeros. Por su parte, el Departamento de Estado afirmó estar liderando una "respuesta coordinada de todo el gobierno" que incluye contacto directo con los afectados y coordinación diplomática internacional.

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Vigilancia epidemiológica en Estados Unidos y Canadá

La preocupación se ha extendido más allá del barco, ya que varios pasajeros que desembarcaron previamente ya han regresado a sus hogares en distintos estados y países. Actualmente, las autoridades sanitarias de Georgia, California, Texas, Virginia y Arizona mantienen bajo vigilancia a residentes que estuvieron a bordo del MV Hondius. Los CDC recomiendan a quienes hayan estado expuestos al hantavirus estar atentos a la aparición de síntomas durante un periodo de 45 días después de la última exposición posible.

En Georgia: Se monitorea a dos residentes que ya regresaron a sus hogares.

En Arizona: Un pasajero está bajo vigilancia, aunque por el momento no presenta síntomas.

En Virginia: Un viajero que ya regresó se encuentra en buen estado, pero bajo observación constante.

En California: Un número indeterminado de personas están siendo monitoreadas por autoridades locales.

Aunque el riesgo para la población general se considera bajo por el momento, la situación sigue siendo de "evolución constante". En Canadá, las autoridades también trabajan con socios internacionales tras confirmar que dos de sus ciudadanos estaban a bordo y un tercero pudo haber compartido vuelo con un paciente infectado. Por ahora, el MV Hondius continúa su navegación bajo una estricta vigilancia técnica y la mirada atenta de la comunidad internacional.

MEG / EM