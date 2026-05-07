Un brote letal en alta mar se convirtió en el escenario perfecto para una nueva guerra diplomática. En medio de la alarma por los contagios de hantavirus registrados en un crucero turístico que zarpó desde Ushuaia, el gobierno de Javier Milei rechazó de plano el pedido de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que el país frene su salida de la entidad. Con un tono sumamente desafiante, la Casa Rosada acusó al organismo internacional de aprovechar la emergencia epidemiológica para presionar a la Argentina y vulnerar su autonomía.

La respuesta oficial aterrizó este jueves por la tarde mediante un duro comunicado emitido por el Ministerio de Salud. La cartera que conduce Mario Lugones trazó una línea roja infranqueable y aseguró que el Estado nacional no precisa formar parte del ente global para coordinar acciones con el resto del mundo. El documento subrayó que la gestión libertaria mantendrá sus lazos exteriores intactos, pero dejó en claro que lo hará "sin resignar la potestad de definir sus propias decisiones sanitarias".

El mensaje del Ministerio de Salud en X

El epicentro de esta tormenta es el buque MV Hondius, la embarcación donde se encendieron todas las alertas. Frente a esta amenaza, el Ejecutivo nacional detalló que ya desplegó una red de monitoreo preventivo y activó el intercambio de datos con otras naciones involucradas. El objetivo principal de las autoridades locales es rastrear los contactos estrechos y reconstruir la ruta exacta de los primeros infectados, destacando que hasta el momento no se detectaron casos asociados dentro del territorio nacional.

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Lejos de calmar las aguas, la administración libertaria redobló la apuesta y disparó contra la cúpula sanitaria mundial. Para el oficialismo, la crisis desatada en la embarcación es la prueba de que la cooperación técnica no requiere un sometimiento ideológico. En su descargo, el Gobierno fue tajante: "La OMS vuelve a anteponer la política a la evidencia e intenta usar un evento sanitario extraordinario para condicionar una decisión soberana de la Argentina".

El ministerio bajo la órbita de Mario Lugones sostuvo que "no es necesario formar parte del ente global"

El contraataque argentino no se limitó al brote actual, sino que escarbó en las heridas abiertas de la última pandemia. A través de sus redes sociales, el ministerio fulminó la credibilidad del organismo al recordar que sus autoridades avalaron "medidas sanitarias ruinosas" en el pasado y jamás hicieron una autocrítica profunda al respecto. Según la visión del Gobierno, un ente financiado por aportes globales que acumula semejantes errores debería rendir cuentas antes de intentar dictarle normas a un país libre.

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La red de contención regional y el modelo autónomo

Para contrarrestar el fantasma del aislamiento, el Gobierno se ocupó de resaltar que su portazo a la OMS no significa romper los puentes con el continente. La estrategia oficial apunta a sostener y priorizar el vínculo directo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para el ámbito estrictamente regional. De esta manera, el país apuesta a resolver las contingencias fronterizas apoyándose en la infraestructura americana, esquivando la burocracia global que tanto repudia.

El mensaje del oficialismo hizo especial hincapié en que la Argentina posee la capacidad técnica, la infraestructura médica y, sobre todo, la decisión política indispensable para blindar a su población frente a cualquier amenaza biológica, sin necesidad de tutelajes extranjeros.

La contundencia de este comunicado confirma que la ruptura entre la administración de Milei y la máxima autoridad sanitaria del planeta no tiene retorno a la vista. En medio de un brote que mantiene en vilo al extremo sur del país, la Casa Rosada fijó una doctrina innegociable: la salud pública de los argentinos se gestionará de ahora en más con manuales propios, cerrando definitivamente la puerta a las directivas que lleguen desde el exterior.

TC