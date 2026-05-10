España recibe al crucero con el brote de hantavirus

Los habitantes de islas Canarias se preparaban en la jornada de hoy para recibir al crucero MV Hondius, convertido en el epicentro de un operativo sanitario internacional sin precedentes tras el brote de hantavirus Andes que dejó al menos tres muertos y seis contagios confirmados entre los 150 pasajeros y tripulantes.

La embarcación, operada por la firma neerlandesa Oceanwide Expeditions, estaba llegando hoy temprano al puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife, donde comenzará una compleja evacuación coordinada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), autoridades españolas, fuerzas militares y media docena de gobiernos de los países de los pasajeros.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, viajará personalmente a Canarias para supervisar el procedimiento. En una carta abierta difundida en redes sociales y dirigida a los habitantes de Tenerife, el funcionario intentó contener el temor social que reavivó inevitablemente los recuerdos de la pandemia de coronavirus.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Necesito que me escuchen con claridad: esto no es otro covid”, escribió Tedros. Y agregó: “El riesgo actual para la salud pública derivado del hantavirus sigue siendo bajo”. Sin embargo, admitió también que la situación “es grave” y confirmó que la cepa detectada a bordo corresponde al virus Andes, la única variante de hantavirus con antecedentes documentados de transmisión limitada entre humanos.

Hasta ahora, la OMS informó seis casos confirmados sobre ocho sospechosos y tres fallecidos: una ciudadana alemana y una pareja neerlandesa. Otros pasajeros habían sido evacuados previamente en Cabo Verde.

El MV Hondius había partido el 1° de abril desde Ushuaia para una expedición por el Atlántico Sur y la Antártida. Las autoridades sanitarias fueguinas insistieron en que el riesgo epidemiológico para la Argentina es “prácticamente nulo”.

Aun así, la noticia generó inquietud global. La OMS clasificó a todas las personas a bordo como “contactos de alto riesgo”, debido al largo período de incubación del virus -que puede extenderse hasta seis semanas- y a la posibilidad de nuevos casos.

El desembarco se realizará bajo un estricto operativo sanitario. Primero, los pasajeros serán examinados dentro del barco. Luego serán trasladados por el Ejército español en embarcaciones menores hasta tierra firme y derivados en autobuses aislados directamente al aeropuerto Tenerife Sur, desde donde partirán vuelos especiales hacia Países Bajos, Alemania, Francia, Bélgica, Irlanda, Reino Unido y Estados Unidos.

El ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que el protocolo “impide cualquier contacto con la población civil”.

Reino Unido ya anunció que unos veinte ciudadanos británicos serán puestos en cuarentena en un hospital cercano a Liverpool, mientras que Estados Unidos prepara medidas similares para sus pasajeros.

La llegada del crucero también abrió tensiones políticas. El gobierno regional de Canarias se había opuesto inicialmente al atraque por temor al impacto sanitario y social. Pero el presidente español, Pedro Sánchez, defendió la decisión tras reunirse con Tedros en Madrid.