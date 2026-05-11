Crucero con hantavirus: Argentina colabora con pruebas

Las autoridades sanitarias argentinas colaboran en la investigación epidemiológica vinculada a un crucero en el que se detectó un caso sospechoso de hantavirus, una enfermedad viral que puede transmitirse a través del contacto con roedores infectados y que genera preocupación por su alta letalidad en algunos cuadros.

Según trascendió, parte de los análisis y pruebas de laboratorio cuentan con participación de especialistas argentinos, debido a la experiencia que posee el país en el monitoreo y diagnóstico de esta enfermedad, especialmente en regiones patagónicas donde históricamente se registraron brotes.

El episodio encendió las alertas sanitarias internacionales luego de que una persona que viajaba a bordo presentara síntomas compatibles con hantavirus. A partir de allí, se activaron protocolos de seguimiento sobre pasajeros y tripulación para determinar posibles contactos estrechos y descartar nuevos contagios.

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Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que laboratorios argentinos colaboran con tareas de confirmación diagnóstica y análisis epidemiológicos, en coordinación con organismos de salud de otros países.

El hantavirus es una zoonosis transmitida principalmente por la inhalación de partículas provenientes de saliva, orina o excremento de roedores silvestres infectados. En la Argentina, el principal reservorio es el denominado “ratón colilargo”, presente especialmente en zonas cordilleranas y boscosas del sur del país.

Los síntomas iniciales suelen confundirse con un cuadro gripal: fiebre, dolores musculares, cansancio y dolor abdominal. Sin embargo, en algunos casos la enfermedad puede evolucionar rápidamente hacia un síndrome cardiopulmonar severo.

La experiencia argentina en el manejo de brotes convirtió al país en un referente regional en materia de diagnóstico y vigilancia epidemiológica. Uno de los antecedentes más recordados ocurrió en Epuyén, Chubut, entre 2018 y 2019, cuando se registró un brote que obligó a implementar medidas excepcionales de aislamiento y control sanitario.

Especialistas remarcan que el riesgo de transmisión masiva es bajo, aunque destacan la importancia de actuar rápidamente para identificar casos sospechosos y evitar contactos de riesgo.

Mientras avanza la investigación, las autoridades sanitarias continúan monitoreando la situación del crucero y esperan los resultados definitivos de las pruebas para confirmar si efectivamente se trata de hantavirus.