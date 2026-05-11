Cajeros automáticos: ¿por qué se recomienda no imprimir el ticket?

Especialistas en ciberseguridad y prevención del fraude advirtieron sobre los riesgos de imprimir los comprobantes de operaciones en cajeros automáticos, una práctica habitual que podría exponer datos sensibles y ser aprovechada por delincuentes para cometer estafas o robos de información bancaria.

Aunque muchas personas consideran que el ticket es un simple comprobante de extracción o consulta, lo cierto es que esos papeles contienen datos que pueden resultar valiosos para ciberdelincuentes o estafadores. Entre ellos figuran partes del número de cuenta, saldos disponibles, horarios y lugares de operación, e incluso información vinculada a consumos y movimientos financieros.

Los expertos remarcan que uno de los principales problemas ocurre cuando los usuarios desechan los tickets en cestos cercanos al cajero o los abandonan en el lugar. De esa manera, cualquier persona puede acceder a esos datos y utilizarlos para intentar maniobras fraudulentas.

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“Muchas veces los delincuentes cruzan información de distintos comprobantes y logran obtener patrones de uso o datos que sirven para engañar a las víctimas mediante llamados falsos o phishing”, explican especialistas en seguridad informática.

Además, advierten que algunos estafadores utilizan la información impresa para hacerse pasar por empleados bancarios y contactar a clientes con argumentos creíbles para solicitar claves, tokens o datos personales.

En ese contexto, recomiendan optar por las versiones digitales de los comprobantes, disponibles a través de home banking o aplicaciones móviles, ya que reducen significativamente el riesgo de exposición de información.

Otra de las sugerencias es revisar periódicamente los movimientos bancarios desde canales oficiales y evitar compartir fotografías de tickets o comprobantes en redes sociales o servicios de mensajería.

Las entidades financieras también impulsan cada vez más el uso de comprobantes electrónicos como parte de sus políticas de seguridad y sustentabilidad, buscando disminuir tanto el riesgo de fraude como el consumo innecesario de papel.

Por otra parte, los especialistas recuerdan que nunca se deben entregar claves, códigos de verificación ni información confidencial a terceros, incluso si aseguran comunicarse en nombre del banco.

En tiempos donde las estafas virtuales y el robo de identidad crecen de manera sostenida, pequeñas acciones cotidianas, como evitar imprimir un ticket bancario, pueden convertirse en una herramienta clave para proteger la información personal y financiera.