Dólares del colchón: hay desconfianza del sistema financiero

Un informe de Bloomberg reveló que el programa de inocencia fiscal, diseñado por el Gobierno para atraer capitales mediante la promesa de confidencialidad y protección frente auditorías generó hasta el momento una respuesta limitada debido a la crisis económica recurrente.

El estudio agrega que a pesar de que el Gobierno estima la existencia de alrededor de 160 mil millones de dólares fuera del circuito bancario; los depósitos en moneda extranjera crecieron menos de 1000 millones de dólares desde el lanzamiento de esta iniciativa en febrero.

Según los especialistas, esta resistencia se debe al trauma que generó en los ahorristas el "corralito" de 2001, cuando los ahorros fueron pesificados y perdieron gran parte de su valor.

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Por este antecedente, se forjó una cultura del ahorro en efectivo, donde los billetes son celosamente custodiados en hogares o cajas de seguridad, clasificándolos por el tamaño de cara chica o cara grande para determinar su valor en el mercado formal.

Por su parte, un comerciante agrega que nadie en este país ahorra en pesos, y el que lo hace está en el final del juego. Los especialistas coinciden que se requiere tiempo y estabilidad ya que la normativa por sí sola no es suficiente.