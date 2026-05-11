El ciudadano argentino que estaba desaparecido en Valencia fue encontrando sano y salvo

Luego de varios días de intensa búsqueda e incertidumbre, el argentino Gracian Skalko fue encontrado sano y salvo en la región de Valencia, España, donde se había denunciado su desaparición y crecía la preocupación entre familiares, amigos y miembros de la comunidad argentina.

El hombre había sido visto por última vez después de dejar su camioneta en un taller mecánico de la localidad de L’Eliana, cercana a Valencia. Desde ese momento, sus allegados perdieron contacto con él y comenzaron una desesperada búsqueda que rápidamente tomó repercusión en redes sociales y medios de comunicación.

La desaparición llamó la atención de las autoridades españolas debido a que Skalko no respondió mensajes ni llamados durante varios días, mientras que sus pertenencias personales permanecían dentro del vehículo que había dejado en el taller.

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Finalmente, efectivos policiales lograron localizarlo en las inmediaciones de Ribarroja del Turia, una zona cercana a su domicilio. Según trascendió, el argentino fue hallado “desorientado, pero en buen estado de salud”, lo que llevó alivio a su entorno y permitió desactivar el operativo de búsqueda.

Hasta el momento no trascendieron oficialmente detalles sobre qué ocurrió durante los días en los que estuvo desaparecido. Sin embargo, las autoridades continúan investigando las circunstancias del caso para reconstruir sus movimientos y determinar qué provocó la pérdida de contacto.

La búsqueda había movilizado tanto a fuerzas de seguridad como a voluntarios y familiares, quienes difundieron fotografías y pedidos de ayuda en redes sociales para intentar obtener información sobre su paradero.

El caso generó una fuerte repercusión entre argentinos residentes en España y volvió a poner en evidencia el papel clave de las redes sociales en la difusión de alertas por personas desaparecidas.

Tras ser encontrado, Skalko quedó acompañado por sus allegados y bajo seguimiento de las autoridades locales, mientras se esperan mayores precisiones sobre lo ocurrido.