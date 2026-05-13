En medio de la escalada de tensión en la guerra en Medio Oriente, informes revelaron que el ejército de Irán se encontraría mucho más armado y fortalecido de lo que proyecta la administración de Estados Unidos, la cual insiste en hablar sobre una fuerza devastada.

Según indicó The New York Times, las agencias de inteligencia estadounidenses le habrían comunicado a la cúpula política que determinadas evaluaciones clasificadas de principios de mayo demostrarían que Irán habría recuperado el acceso a la mayoría de sus emplazamientos de misiles, lanzadores e instalaciones subterráneas.

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Funcionarios le habrían revelado al medio que existe evidencia de que las fuerzas iraníes restablecieron el acceso operativo a 30 de 33 bases de misiles ubicadas a lo largo del estrecho de Ormuz, lo que implicaría una importante amenaza a los buques de guerra y petroleros norteamericanos que transitan por el paso estratégico.

La información revelada demostraría que, actualmente, Irán tendría la capacidad de, entre otras cosas, emplear lanzadores móviles dentro de las instalaciones para trasladar misiles a otros lugares, como así también lanzar misiles desde plataformas integradas.

Una filtración ocurrida días atrás de un informe de la CIA también indicó que la República Islámica actualmente conserva el 70% de su arsenal de misiles conformado antes de la guerra (misiles balísticos y de crucero), y también un 75% de su inventario de lanzadores móviles en todo el país.

En este marco, los organismos de inteligencia militar estadounidenses habrían advertido no solo que la capacidad militar de Irán no fue diezmada, sino que también recuperó el 90% de sus instalaciones subterráneas de almacenamiento y lanzamiento de misiles en todo el país, las cuales se encontrarían "parcial o totalmente operativas".

La información fue revelada mientras que Trump y el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, aseguran que las capacidades militares iraníes fueron "aniquiladas" y que el ejército de la República Islámica se encontraba "diezmado", por lo que ya no representaba una amenaza.

Por su parte, el mandatario estadounidense amenazó en los últimos días con romper la tregua y retomar los ataques contra Teherán tras rechazar su última propuesta de alto el fuego. En paralelo, fuentes israelíes expresaron a la CNN su preocupación porque se acepte un acuerdo que no solucione varios de los problemas que llevaron a la guerra.

La respuesta de Estados Unidos

Ante las presuntas revelaciones que harían referencia a la capacidad militar real de Irán, tanto la Casa Blanca como el Pentágono declararon a The Daily Mail que las afirmaciones son engañosas, e insistieron con que el ejército iraní se encuentra "destrozado".

Olivia Wales, portavoz de la Casa Blanca, respondió a la consulta de The New York Times y aseguró que el ejército de Irán está "aplastado" y que las autoridades iraníes saben que su "realidad actual no es sostenible". "Cualquiera que piense que Irán ha reconstituido su ejército está delirando o es un portavoz de la Guardia Revolucionaria", aseveró.

"Es vergonzoso que The New York Times y otros medios actúen como agentes de relaciones públicas del régimen iraní para presentar la Operación Furia Épica como algo distinto a un logro histórico", añadió Joel Valdez, secretario de prensa interino del Pentágono, a través de un comunicado sobre la información de inteligencia.

AS/ff