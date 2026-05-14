OpenAI analiza demandar a Apple por incumplimientos en acuerdo de IA

La asociación entre Apple Inc. y OpenAI, iniciada hace dos años, se ha deteriorado, según personas familiarizadas con el asunto. La startup de inteligencia artificial considera que no obtuvo los beneficios esperados del acuerdo y ahora prepara posibles acciones legales.

Abogados de OpenAI trabajan activamente con un estudio jurídico externo en distintas opciones que podrían ejecutarse formalmente en el corto plazo, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque las deliberaciones son privadas.

Eso podría incluir el envío a la fabricante del iPhone de una notificación en la que se alegue incumplimiento de contrato, sin necesidad de presentar de inmediato una demanda completa, según las personas. OpenAI recurrió al estudio externo en los últimos días para ayudar con la situación.

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OpenAI creía que la alianza entre ambas compañías, que integró ChatGPT en el software de Apple, impulsaría a más usuarios a suscribirse al chatbot. También esperaba una integración más profunda en más aplicaciones de Apple y una ubicación destacada dentro del asistente Siri.

En cambio, el uso de la tecnología de OpenAI dentro de los sistemas operativos de Apple sigue siendo limitado y las funciones pueden resultar difíciles de encontrar.

“Hemos hecho todo desde la perspectiva del producto”, dijo un ejecutivo de OpenAI que pidió no ser identificado. “Ellos no lo han hecho y, peor aún, ni siquiera han realizado un esfuerzo honesto”.

Portavoces de OpenAI y Apple declinaron hacer comentarios.

Las acciones de Apple cayeron a un mínimo de la sesión el jueves tras conocerse la noticia y llegaron a bajar hasta un 1,2%, a US$295,38. El papel acumulaba un alza de 10% este año hasta el cierre del miércoles, aproximadamente en línea con el S&P 500.

Apple también ha tenido sus propias preocupaciones respecto de OpenAI, en particular si hace lo suficiente para proteger la privacidad de los usuarios. El reciente plan de la startup para desarrollar dispositivos —un esfuerzo supervisado por exejecutivos de Apple— ha generado molestia en la fabricante del iPhone.

Cualquier movimiento legal de OpenAI probablemente no ocurriría hasta después de la conclusión de su juicio con Elon Musk, según las personas. No se han tomado decisiones definitivas y OpenAI todavía espera resolver sus problemas con Apple fuera de los tribunales.

El acuerdo entre Apple y OpenIA

Se trata de una ruptura sorprendente entre dos compañías de Silicon Valley que alguna vez parecían encaminadas hacia una relación estratégica. En junio de 2024, el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, estaba sentado entre el público en el campus de Apple cuando se anunció el acuerdo, mientras el jefe de software Craig Federighi describía a la startup como la “pionera y líder del mercado” en inteligencia artificial.

El acuerdo permitía a los usuarios acceder a ChatGPT dentro de Siri y utilizar la tecnología de IA para generar texto y analizar objetos del entorno mediante la función Visual Intelligence del iPhone. Posteriormente, la alianza se amplió y Apple añadió ChatGPT como opción para crear imágenes en su aplicación Image Playground y analizar contenido en pantalla.

Como parte del acuerdo, los usuarios de iPhone pueden suscribirse a ChatGPT directamente desde el menú de configuración de iOS, mientras Apple recibía una parte de los ingresos por suscripciones generadas a través de sus plataformas.

Ejecutivos de OpenAI creían que el acuerdo podría convertirse en una importante fuente de ingresos mientras la compañía avanzaba hacia una oferta pública inicial. En cambio, la relación se ha deteriorado, según las personas, y los intentos de OpenAI por renegociar el acuerdo se han estancado.

Los clientes de Apple en su mayoría recurren a ChatGPT por medio de la aplicación independiente en lugar de usar Siri y otros servicios de Apple, según estudios de usuarios realizados por la startup de IA y descritos por las personas familiarizadas con el asunto.

Apple diseñó la integración de forma que los usuarios a menudo deben mencionar específicamente “ChatGPT” al hablar o escribir una instrucción en Siri para obtener resultados de OpenAI. Las respuestas también son más limitadas que las disponibles en la aplicación independiente de OpenAI: aparecen en una pequeña ventana, con información restringida.

LM