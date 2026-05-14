FMI votará la próxima semana revisión del programa de Argentina para desbloquear US$1.000M

El directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional se reunirá la próxima semana para discutir la última revisión del programa de Argentina, que permitiría desbloquear un desembolso de US$1.000 millones, dijo el jueves la portavoz Julie Kozack.

“Las autoridades han demostrado un compromiso fuerte e inquebrantable con el ancla fiscal de equilibrio cero”, dijo Kozack a periodistas en una conferencia de prensa regular en Washington. “Ese ancla fiscal, como hemos discutido aquí anteriormente, es algo que consideramos crítico para respaldar la caída de la inflación y restaurar la confianza”.

La reunión del directorio forma parte del acuerdo de US$20.000 millones de Argentina con el FMI, uno de los primeros hitos importantes del programa económico del presidente Javier Milei, aprobado en abril de 2025. Milei ha avanzado este año en la acumulación de reservas internacionales, con más de US$7.000 millones comprados hasta ahora, pero fortalecer las arcas del banco central sigue siendo el punto más débil del programa.

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No está claro si Argentina ha solicitado otra dispensa para la meta de reservas en esta revisión, aunque Kozack dijo en diciembre pasado que sería “desafiante” para el banco central del país cumplir con ese objetivo.

Segunda revisión

Argentina aseguró un acuerdo con el personal técnico del FMI sobre la segunda revisión del programa el mes pasado, donde el organismo con sede en Washington dijo que el país necesitaría implementar “medidas correctivas” antes de la votación del directorio. Funcionarios del FMI ya desembolsaron la gran mayoría de los US$20.000 millones por adelantado el año pasado, una señal poco común de confianza en el giro económico de Milei.

El FMI busca en última instancia que Argentina regrese a los mercados globales de capital, aunque Milei decidió no emitir deuda anteriormente este año cuando los costos de financiamiento del país eran más bajos. La calificación del país fue recientemente mejorada a B- por Fitch Rating, un movimiento que podría acercar a la administración de Milei a acceder a los mercados externos.

El programa del FMI “está destinado a respaldar un acceso oportuno y duradero a los mercados internacionales de capital”, señaló Kozack.