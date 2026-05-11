El FMI alerta que la Inteligencia Artificial pone en riesgo la estabilidad financiera global

En un nuevo y alarmante reporte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que el avance de la Inteligencia Artificial está cambiando la ecuación de riesgo, otorgando una ventaja táctica a los atacantes que podría derivar en una crisis de solvencia a escala mundial.

Para el FMI, la preocupación ha dejado de ser el robo de datos individual para pasar a ser una amenaza contra el corazón del sistema. El informe es tajante al describir la magnitud del peligro: "El riesgo cibernético se trata cada vez más de fallas correlacionadas que podrían perturbar la intermediación financiera, los pagos y la confianza a nivel sistémico".

Esta interconexión significa que una sola vulnerabilidad puede propagarse como un virus por toda la red. Según el organismo, "estas características elevan el riesgo cibernético a un potencial shock macrofinanciero", donde factores como la pérdida de confianza y la interrupción de pagos podrían generar "dinámicas de ventas forzosas (fire-sales)" y graves tensiones de liquidez.

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Atacantes y defensores en carrera desigual

El documento destaca que herramientas como el modelo Claude Mythos de Anthropic han demostrado que la IA permite a actores no expertos comprometer sistemas complejos en tiempo récord. El problema, explica el FMI, es que la defensa todavía se mueve a ritmos humanos: "Los atacantes tienen la ventaja sobre los defensores porque el descubrimiento y la explotación de vulnerabilidades pueden ocurrir más rápido que el parcheo y la remediación".

Bajo esta premisa, el organismo advierte que los actuales métodos de protección son insuficientes: "Es poco probable que la contención temporal sea un sustituto de las defensas duraderas". Además, señala una realidad incómoda para los directivos: "Cuando los atacantes operan a velocidad de máquina, los defensores deben hacer lo mismo".

El impacto en economías emergentes

Uno de los puntos más críticos del informe se refiere a la brecha tecnológica entre naciones. El FMI teme que los países con menos recursos se conviertan en los eslabones débiles de la cadena global.

"Las economías emergentes y en desarrollo, que a menudo tienen restricciones de recursos más severas, pueden estar desproporcionadamente expuestas a atacantes que apuntan a regiones con defensas más débiles", indica el texto.

Por ello, el organismo reclama que la ciberseguridad deje de ser vista como un tema de soporte técnico para pasar a la mesa de decisiones políticas: "El riesgo cibernético impulsado por la IA exige una respuesta política que trate la ciberseguridad como un tema central de estabilidad financiera".

Resiliencia como prioridad

Finalmente, el FMI reconoce que, en el escenario actual, la infiltración es casi inevitable. Por lo tanto, el enfoque debe cambiar hacia la contención.

- Propagación: "Los controles para detener la propagación de ataques pueden evitar que las brechas locales escalen hacia interrupciones en todo el sistema".

- Supervisión: El organismo insta a las autoridades a realizar "pruebas de estrés cibernético, análisis de escenarios y supervisión a nivel de directorio", herramientas que califica hoy como "componentes indispensables de los marcos de estabilidad financiera".

La conclusión del organismo es un llamado a la acción inmediata: el sistema debe estar preparado para "absorber incidentes cibernéticos sin desestabilizar las funciones financieras centrales", poniendo la gestión del riesgo sistémico en el centro de la conversación tecnológica.

LM