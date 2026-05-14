El FMI tratará la próxima semana el acuerdo con Argentina para habilitar un giro de US$ 1.000 millones

El Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó que la próxima semana se reunirá su Directorio para tratar el acuerdo con la Argentina, un paso que, de ser aprobado, habilitará un desembolso de US$ 1.000 millones.

La información fue comunicada por la vocera del organismo, Julie Kozack, durante una conferencia de prensa en Washington.

Luego de la aprobación del staff técnico en abril, “la próxima semana se celebrará una reunión del Consejo. Una vez que éste lo apruebe, se podrá desembolsar US$ 1.000 millones”, señaló Kozack.

El FMI aprobó, pero le tiró las orejas a Caputo: hubo advertencias sobre reservas, ajuste y deuda

“Los entendimientos con respecto al acuerdo del personal técnico se concentraron en que las políticas sean equilibradas y persista la desinflación, la estabilidad externa y el crecimiento”, comentó la funcionaria del FMI.

"Esto apunta a apoyar un acceso puntual y duradero a los mercados de capitales internacionales”, añadió la portavoz.

Respaldo al rumbo económico

La portavoz volvió a respaldar el rumbo económico del Gobierno de Javier Milei: “El plan de estabilización de las autoridades continúa dando resultados importantes. Argentina fue recientemente mejorada por una agencia de crédito. Eso ha apoyado la reducción adicional de los spreads que paga Argentina”.

La vocera del FMI destacó, entre los principales resultados del programa, la estabilidad macroeconómica y la baja de la pobreza. Sin embargo, evitó profundizar sobre algunos puntos sensibles de la coyuntura local, como la caída de la recaudación, el impacto político y económico de la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y las protestas por el recorte de fondos para la educación.

En paralelo, Kozack advirtió que el Fondo está evaluando nuevas necesidades de financiamiento a nivel global. Según anticipó, podrían requerirse líneas crediticias de entre US$20.000 millones y US$ 50.000 millones para asistir a por lo menos 15 países, en coordinación con el Banco Mundial y la Agencia Internacional de Energía.

LM