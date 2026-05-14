Nvidia y Cisco impulsan el rally tecnológico y el Nasdaq apunta a otro récord

El repunte de las acciones tecnológicas siguió firme, impulsado por los resultados de Cisco Systems Inc. y la buena racha de Nvidia Corp., que sostienen el entusiasmo por la inteligencia artificial.

Los futuros del Nasdaq 100 subieron 0,2%, con el índice encaminado a su tercer máximo histórico desde el lunes. Los contratos del S&P 500 avanzaron a un ritmo similar. Nvidia apuntaba a sumar su sexta jornada consecutiva de avances, con un alza de 1,8% en las operaciones previas a la apertura. Cisco se disparó 16% tras elevar su previsión de ventas, lo que también impulsó a sus pares de equipos de redes.

Algunos de los mayores fabricantes de chips se tomaron una pausa. Qualcomm Inc. cayó 4,3%, mientras Intel Corp. retrocedió 3,9%, interrumpiendo un repunte que ha impulsado a una canasta de fabricantes de semiconductores de EE.UU. casi 60% desde comienzos de abril. Aun así, la fuerte demanda del sector sigue siendo evidente: Cerebras Systems Inc. recaudó US$5.550 millones en la mayor oferta pública inicial del año.

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Jensen Huang escaló posiciones en la lista de fortunas globales tras el crecimiento de la infraestructura para inteligencia artificial

Los bonos registraron ganancias moderadas en la mayoría de los mercados, frenando el reciente aumento de los rendimientos provocado por los mayores precios del petróleo. La tasa de los bonos del Tesoro a 10 años se mantuvo con pocos cambios en 4,46%. El Brent avanzó levemente por encima de US$106 el barril. El dólar operó estable.

Los fabricantes de chips han liderado una recuperación sin precedentes en las acciones, dejando atrás la turbulencia en los mercados provocada por la guerra en Medio Oriente. Las grandes tecnológicas, incluida Nvidia, también cobraron impulso mientras sus ejecutivos se unían a la delegación del presidente Donald Trump en China.

“Todavía faltan los ingredientes para un gran techo en los mercados, en particular múltiples alzas de la Fed, diferenciales de crédito más amplios o un pulso de crecimiento sobrecalentado”, dijo Manish Kabra, estratega jefe de acciones de EE.UU. en Societe Generale. “El escenario alcista para el S&P 500 sigue intacto”.

Cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping

La cumbre de Trump con Xi Jinping desplazó el foco desde la guerra en Irán, que ha dejado casi cerrado durante más de dos meses un conducto clave para los flujos de petróleo de Medio Oriente. El líder chino señaló que Pekín avanza hacia una mayor apertura, mientras los operadores están atentos a acuerdos empresariales y compromisos de compras de la segunda mayor economía del mundo.

“Esperaría que la cumbre tenga más importancia para el sentimiento que para un gran reinicio de políticas”, dijo Ulrich Urbahn, jefe de estrategia e investigación multiactivos en Berenberg. “El mercado probablemente busca un tono de distensión, menos amenazas arancelarias y ninguna nueva restricción sobre comercio, tecnología o geopolítica”.

La fortaleza del consumidor estadounidense estará en el foco más tarde el jueves, después de que los datos publicados en los últimos dos días mostraran un resurgimiento de la inflación. Según Bloomberg Intelligence, las ventas minoristas probablemente se enfriaron en abril, por un menor impulso del gasto en gasolina y una posible debilidad de la demanda subyacente.

“Los mercados buscarán señales de presiones sobre los precios”, dijo Geoff Yu, estratega macro sénior de BNY. “La comparación importante es volumen frente a valor, ya que eso podría provocar nuevos movimientos de alejamiento de la flexibilización y perjudicar a los bonos”.

Algunos de los principales movimientos del mercado:

Acciones

Los futuros del S&P 500 subieron 0,2% a las 6:50 a.m., hora de Nueva York.

Los futuros del Nasdaq 100 subieron 0,2%.

Los futuros del Promedio Industrial Dow Jones subieron 0,6%.

El Stoxx Europe 600 subió 0,5%.

El índice MSCI World operó con pocos cambios.

Divisas

El Bloomberg Dollar Spot Index operó con pocos cambios.

El euro operó con pocos cambios en US$1,1708.

La libra esterlina operó con pocos cambios en US$1,3513.

El yen japonés operó con pocos cambios en 157,93 por dólar.

Criptomonedas

Bitcoin bajó 0,3%, a US$79.475,29.

Ether bajó 0,2%, a US$2.258,41.

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años operó con pocos cambios en 4,46%.

El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años bajó dos puntos básicos, a 3,08%.

El rendimiento de los bonos británicos a 10 años bajó dos puntos básicos, a 5,04%.

Materias primas